女騎士無照逆向車禍害死後座好友　家屬選擇原諒獲緩刑

▲桃園市陳姓婦人去年12月間無照騎車搭載劉姓好友行經蘆竹區仁愛路，逆向行駛時不慎與對向江姓騎士發生碰撞，劉男頭部重創送醫急救3天仍不治。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓婦人去年12月間騎車搭載劉姓男子外出，行經蘆竹區仁愛路往林口方向時，不慎與對向機車發生碰撞導致人車倒地，其中後座的劉男頭部重創送醫急救，在加護病房住院3天搶救後仍宣告不治，事後警方發現陳婦並無駕照，桃檢偵訊後依過失致死罪嫌向地院聲請簡易判決處刑；桃園地院法官審酌，陳婦犯後坦承犯行與過失，且與死者為好友關係，考量家屬未對陳婦提出刑事告訴也原諒陳婦，法官審結依過失致死罪判處6月有期徒刑，緩刑2年，還可上訴。

檢警調查，現年70歲的陳姓婦人，去年12月13日晚間6時許，騎車搭載劉姓男子外出，行經蘆竹區仁愛路一段往林口方向，逆向左彎進入吉林路，不慎與對向機車發生碰撞導致人車倒地，後座的劉姓男子頭部重創，緊急送醫急救，陳婦在警方到場後坦承為肇事駕駛人且無駕照，劉男則在加護病房治療3天後仍因頭部外傷併顱內出血、導致中樞神經衰竭傷重不治。

桃園檢方複訊時，陳婦坦承犯行，警方則提供現場事故圖、現場監視畫面與交通事故報告與醫院驗屍報告等佐證，陳婦也自白坦承過失，偵結依過失致死罪嫌向地院聲請簡易判決處刑，由於陳婦年事已大，也建請法官審酌予以減輕其刑。

桃園地院法官審訊時，陳婦亦坦承犯行，法官認為陳婦係觸犯刑法第276條過失致死罪嫌，無照駕車致人死亡，請依道路交通管理處罰條例規定加重其刑，惟陳於肇事後在未被有偵查犯罪職權之機關或公務員發覺前，主動向到場處理員警坦承其為車禍肇事人，願接受裁判事實，蘆竹警方交通分隊道路交通事故肇事人自首情形紀錄表在卷可考，依刑法規定，審酌予以減輕其刑。

法官審酌陳婦犯後坦承犯行，犯後態度深具悔意，且未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告；且案發時已高齡69歲，其與被害人係好友關係，常與被害人出門，對被害人死亡之事亦同受喪友之痛，僅因一時不慎致罹刑典，經此教訓後，應知所警惕，應無再犯之虞，被害人家屬亦未提出刑事告訴，法官審結依無駕駛執照駕車，犯過失致人於死罪，處有6月有期徒刑，緩刑2年，還可上訴。

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