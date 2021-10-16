吳子嘉曝開除黨籍幕後推手是鄭文燦　市府轟：沒格調的口水抹黑

▲美麗島電子報董事長吳子嘉被民進黨開除黨籍，受訪時指稱桃園市長鄭文燦是幕後推手，鄭文燦今天出席東門市場重新開幕時並未回應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

美麗島電子報董事長吳子嘉遭民進黨開除黨籍，但受訪時指稱桃園市長鄭文燦是幕後推手，對此，鄭文燦今天在行程中對媒體詢問並未回應，強調由市府發言人統一回應；市府新聞處長詹賀舜指出，吳子嘉發言與事實不符，是沒有格調的口水抹黑，我們一笑置之」。

吳子嘉今天受訪時說，被開除黨籍有兩大瑕疵，一是當事人沒參與會議與中評會換屆不連續，第二應該是與2024選舉有關，與電子報日前公布鄭文燦民調居於末座有關。

▲美麗島電子報董事長吳子嘉被民進黨開除黨籍，受訪時指稱桃園市長鄭文燦是幕後推手，市府新聞處長詹賀舜回應「吳的發言不符事實，是沒有格調的口水抹黑」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦上午出席桃園區東門市場重新開幕行程，媒體聯訪詢問時則未回應，聲稱由市府發言人統一回應；隨後市府新聞處長詹賀舜強調，「吳子嘉的發言是不符事實、沒有格調的口水抹黑，我們一笑置之」。

詹賀舜私下認為，以個人立場來看待此事，吳子嘉是新聞界前輩，應該知道新聞自由與言論自由之界線，不應該輕易跨越。

【更多新聞】

►馬伕被逮應召站急了！派律師陪同偵訊...回報「1人扛」下場慘曝

►拒入口罩國家隊「我只生產工業用」 私製醫療口罩狂撈2095萬

►城中城惡火46死 鄭文燦下令全市40棟老舊大樓總體檢



