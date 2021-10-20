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社會 社會焦點 保障人權

機車遭竊忙報案　一家三口看監視器笑了：警察大人真拍謝

▲▼劉姓婦女機車失竊，看了監視器才發現原是女兒騎走了。（圖／民眾提供）

▲劉姓婦女機車失竊，看了監視器才發現原是女兒騎走了。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市劉姓一家3口日前氣噗噗的跑進警二分局公園派出所報案，指她的機車失竊了，而且連安全帽都戴走，車主還非常肯定沒有停錯地點，警方先是安撫情緒，接著調閱監視器，車主驚見畫面上「竊賊」背影怎麼這麼熟悉，3人湊近一看後爆笑，原來是小女兒騎走了，當場向員警頻頻致歉「真拍謝！」

▲▼劉姓婦女機車失竊，看了監視器才發現原是女兒騎走了。（圖／民眾提供）

週末優閒的午後，劉家一家3口氣急敗壞地跑進台中公園派出所，劉太太表示早上要外出時，發現機車不翼而飛，她非常肯定前一天的停放位置，沒有停錯，她來回找了好久都找不到。

巡佐陳伸興先是安撫報案人，接著調閱監視器，發現當天早上有該部機車騎過的影像，且「竊賊」背影是個年輕女孩，立刻詢問「認識這個人嗎？」父女3人湊近盯著螢幕看，劉太太驚呼「這個人竟然還戴我的安全帽？」再定睛一看，才認出是她小女兒，一旁的大女兒立刻打電話詢問妹妹，原來「竊賊」是小女兒。

劉家小女兒平時都由家人接送或搭乘交通運輸，因為日前剛考過駕照，趁著假日騎著機車到學校參加社團活動秀一下，劉家3人萬萬沒想到機車是被自家人騎走，不但鬧了個笑話，順利破了這起烏龍案，也頻頻向員警致歉「真拍謝！」

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