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街友暴增2成湧進台中公園挨餓　長腿甜美女警送熱食暖衣

▲▼台中長腿甜美女警挑選舒適衣服給街友換上，避免感冒。（圖／警方提供）

▲▼台中長腿甜美女警挑選舒適衣服給街友換上，避免感冒。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

受到疫情警戒影響，不少密閉場所如網咖、宮廟等都禁止進入，使得街友們轉移到戶外的台中公園，人數也比平常多了2成，上周碰上烟花颱風帶來的狂風豪雨，不少街友無處可躲，只得瑟縮的公園一角發抖，台中警二分局公園派出所員警余珮毓巡邏時發現51歲鄭姓男子全身濕透，饑寒交迫，趕緊回所找尋二手衣和熱食解危，讓鄭男感動不已。

▲▼台中長腿甜美女警挑選舒適衣服給街友換上，避免感冒。（圖／警方提供）

上週烟花颱風襲台，員警余珮毓傍晚執行守望勤務時，發現鄭姓街友因躲避風雨不及，全身濕漉漉，坐在路邊瑟瑟發抖，鄭男表示，當時風雨太大，自己來不及躲避結果全身濕透，且身上也沒錢吃飯，又冷又餓極不舒服，真的覺得自己就快撐不下去了。

▲▼台中長腿甜美女警挑選舒適衣服給街友換上，避免感冒。（圖／警方提供）

余員擔心他饑寒交迫體力不支，趕緊返回派出所尋找合適的二手衣物讓鄭男替換，特地挑選材質良好的POLO衫及牛仔褲，鄭男換上後看起來非常有精神，彷彿就像換了一個人，鄭說，已經好久沒有穿上乾淨的衣服了，感謝警方的溫暖關懷。

▲▼台中長腿甜美女警挑選舒適衣服給街友換上，避免感冒。（圖／警方提供）

公園所長葉宇晟表示，台中公園經常是移工和街友聚集地，尤其疫情期間，室內有人數限制，因此湧進公園的街友人數增加2成，同事們平時都會把家中用不到的衣服拿來派出所，以備不時之需。

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