「警察葛格」他偷車！高雄4國中生半路攔警車助逮偷車賊

▲國中生協助員警抓到偷車賊。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國中生協助警方抓到偷車賊！高雄小港分局大林派出所所長和員警17日晚上9點多，巡邏行經小港區南星路，路邊突然有4名國中生向員警揮手，他們向警方表示「警察葛格，前面那個橘色衣服的男生腳踏車是偷來的！」原來，他們剛目睹了一名男子在學校偷了腳踏車，隨後就一路跟著他，剛好在路上遇到員警巡邏，趕緊將警方攔下報案，等於立了大功，幫忙抓到竊賊。

▲國中生協助員警抓到偷車賊。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方當下接獲報案，立即上前將騎乘腳踏車的可疑男子攔下來盤查，這名黃姓男子自覺難逃法網坦承犯行，警方當場查扣腳踏車，並將嫌犯依觸犯《竊盜罪》現行犯逮捕帶回派出所偵辦。

大林派出所事後也將此優良事蹟轉報鳳林國中，並與校長林宜家共同規劃由副所長許宋任19日早上朝會時間到學校頒獎予熱血、勇敢的4名國中生，根據了解，其中1名國三的學生，還在今年市中運獲得空手道佳績，他期望畢業後能繼續練習空手道成為國手，並會記取這次的經驗，期望自己未來也能成為人民保母。

警方除公開表揚外這4位學生外，也藉機呼籲，若再遇到類似情形，請孩子們務必以自身安全為第一考量，不要貿然行動，只要記住犯嫌特徵及去向，立即報警處理，警方便能循線將犯嫌繩之以法。

▲國中生協助員警抓到偷車賊。（圖／記者黃子倩翻攝）

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。