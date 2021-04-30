偷車賊跑給警察追10公里！棄車逃逸車險撞民宅　勇警一招阻止悲劇

▲高雄員警上班途中意外發現偷車賊，立刻通知線上警網圍捕，但嫌犯拒絕停車受檢一路狂逃。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

賊星該敗！高雄旗山分局一名員警上班途中發現失竊車輛，趕緊聯繫巡邏警網前來支援圍捕，嫌犯見狀第一時間選擇落跑，拒絕停車受檢！不僅如此，他還鑽小巷企圖甩開員警，警方尾隨狂追了10公里後，嫌犯棄車逃逸，但警方早已鎖定他的身份，最後在杉林區順利將他查獲到案。

警方指出，這起事件發生在24日上午11點多，當時中壇派出所警員林水宏騎車到派出所上班途中，行經杉林區桐竹路時，發現疑似失竊車輛，眼尖的員警直覺有異、立即尾隨，基於安全考量，不敢單槍匹馬貿然上前查緝，隨即以手機通報線上巡邏警網、一同攔截圍捕。

▲高雄員警上班途中意外發現偷車賊，立刻通知線上警網圍捕，但嫌犯拒絕停車受檢一路狂逃。（圖／記者黃子倩翻攝）

等到支援警力到場後、欲上前攔查，25歲的溫姓偷車賊不但拒檢還加速逃逸，開車沿杉林區桐竹路、美濃區月光山隧道，一路往美濃區方向亂竄，甚至一度鑽進巷弄中試圖甩開尾隨的員警，警方一路追逐約10公里，最後溫嫌在美濃區三山國王廟前棄車逃逸。

由於溫嫌棄車逃逸當下，車輛仍在前進滑行，眼見就要撞上一旁的民宅，千鈞一髮之際，中壇派出所副所長劉俊杰立刻機警跳進移動中的車輛駕駛座，及時踩住剎車讓車輛停下，及時化解危機！其他員警見狀立即下車追捕，最後仍被竊嫌逃逸。

旗山分局員警積極調閱相關畫面追查，隨即鎖定竊嫌為轄內列管治安顧慮人口，於當天下午5點多，短短不到6個小時內，循線在杉林區將人查獲到案，依竊盜罪函送橋頭地檢署偵辦，另警方仍持續追查溫嫌有無涉及其他不法案件。

▲高雄員警鎖定嫌犯身份，6小時內將人查獲到案。（圖／記者黃子倩翻攝）

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