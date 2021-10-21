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又中兩週！「最狂天選之人」10組號碼驚呆　1500元入袋眼紅了

▲▼713微解封 運動中心 健身房 迎接微解封World Gym 健身房微解封防疫高規到位 教練戴口罩、防護面罩 學員戴口罩運動 運動器材清消。（圖／記者屠惠剛攝）

▲動滋券可望替健身房帶來人潮！（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

由教育部加碼的「第二波500元動滋券」獎號熱騰騰開出，幸運兒是你嗎？《ETtoday新聞雲》再度發現，動滋券七組號碼中又出現天選之號的，就是「11」與「498」，前者又在上週的藝FUN券出現過一次，而後者「498」的民眾，在上週也中過國旅券與藝FUN券，羨煞不少網友們。

今（21日）第二輪「動滋券」獎號由「跆拳道男神」劉威廷抽出，預計每週會送出50萬份，適用範圍為做運動、看比賽相關服務之店家，獎號如下：

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►身分證字號末碼：04、11、18、57、91、498、756

有趣的是其中「11」與「498」連兩週都超狂出現，前者「11」上週在藝FUN數位券開出，而後者「498」則是在國旅券與藝FUN數位券抽出，若民眾都有勾選這些券別，估計最高可拿1500元（國旅+動滋）或1100元（藝FUN+動滋）的加碼券。 截至該輪動滋券為止，「真．天選之人」已累積10組，可說是無敵幸運。

超強幸運兒兩週均中獎，其中498獎號部分，因國旅券+動滋券／藝FUN券+動滋券是兩個組合，因此累計共10組：

11｜藝FUN券（數位）
13｜動滋券、農遊券
71｜動滋券、國旅券
81｜客庄券、藝FUN券（紙本）
081｜地方創生券、藝FUN券（紙本）
381｜動滋券、藝Fun券（紙本）
498｜國旅券 or 藝FUN券（數位）
900｜客庄券、藝FUN券（數位）
912｜地方創生券、i原券

▲▼第二周動滋券天選之號11.498（圖／記者曾筠淇製表）

▲▼第二周動滋券天選之號11.498（圖／記者曾筠淇製表）

▲第二週動滋券又見天選之號「11與498！」（圖／記者曾筠淇製表）

值得注意的是，今年與去年的動滋券使用上有巨大差別，今年總計200萬份的500元面額動滋券2.0，集中使用在「做運動、看比賽」的服務事業，例如各類運動健身課程、運動場館、路跑活動，登山活動，以及觀看中華職棒、職籃賽事等。

▼動滋券只能用在運動範圍上 。（圖／體育署）

▲▼動滋券說明 。（圖／體育署）

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