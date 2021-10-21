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「加碼券天選神人」14組名單跪了　這號碼同天中2次：太誇張了

▲機師訪內灣！老街才復甦不到半月　「二度真空」攤商快崩潰了。（圖／讀者提供）

▲客庄券可用於內灣老街部分攤商。（圖／讀者提供）

網搜小組／劉維榛報導

第二輪「客庄券2.0」的12組獎號出爐囉，其中有3組號碼分別為「11」、「293」、「589」又是連兩週被抽中，其中「11」最狂，第一輪中了藝FUN數位券600元，今日上午又中了動滋券，如今又有客庄券，等於幸運兒最高可拿1100元，讓網友羨慕直呼「太誇張了，都是11！」

由客委會加碼的「客庄券2.0」，面額為500元，連4週會抽出40萬份，民眾可在在全國11個縣市、70個客家文化重點發展區，約2000店家使用，使用期限至2022年4月30日止。

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►身分證字號末碼：11、012、052、161、205、206、293、439、446、457、589、841

獎號曝光後，《ETtoday新聞雲》粉專底下出現一片哀號，網友紛紛狂怨「已經開二週了，我家三口子都沒人中」、「加碼券孤兒在此」、「中了沒勾...香菇藍瘦」、「我完美繞過」。其中有網友眼尖發現，「11」根本是天選之人，「我今天就中動滋跟客庄，尾數11」、「11週週開」、「太誇張了，都是11」。

▲▼ 客庄券天選之人（圖／記者曾筠淇製表）

▲▼ 客庄券天選之人（圖／記者曾筠淇製表）

▲截至第二輪客庄券為止，「真．天選之人」已累積14組。（圖／記者曾筠淇製表）

事實上，「客庄券2.0」12組獎號中，其中有3組（11、293、589）已連中兩週了，且「11」上週已抽到藝FUN數位券，今日早上也中到動滋券，可說是幸運爆棚。至於「293」是第一輪中動滋券，「589」則是第一輪中農遊券。

也就是說，早上動滋券498獎號，因國旅券+動滋券／藝FUN券+動滋券是兩個組合，就已累計10組，如今再加上客庄券，「11」有藝FUN券+動滋券／藝FUN券+客庄券的兩個組合；「293」與「589」也各一組，總共有14組天選之人中獎。

▼客庄券直接掃QR code付款！（圖／客委會官網）

▲▼客委會加碼推出客庄券2.0，總計40萬份，每份500元。（圖／客委會官網）

►探索廚房吃到飽有龍蝦＋海膽魚子醬！

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