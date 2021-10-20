埔榮精神護理之家住民手做菊花茶凍　健康養生+緩解思親之苦

▲埔榮附設精神護理之家指導住民手作清肝明目的菊花茶凍（下同）。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

防疫期間讓許多人開始在家自炊，也讓民眾更加重視養生與健康，而礙於防疫的規定，使醫療照護機構住民在重陽佳節較難與家人見面；台中榮總埔里分院社工師落實「烹飪藝術療法」，日前帶領附設精神護理之家（康芯家園）住民親手製作菊花茶凍，不但可享受健康養生的甜點，也一解想家之苦。

埔榮院方指出，康芯家園住民平日三餐皆由營養師設計、搭配，偶爾一次的甜品總讓住民們吃得相當開心，但也礙於不少住民須留意血糖等問題，如何讓住民吃得開心又健康是全體工作人員的目標；在家園工作人員帶領著社工實習生製作菊花茶凍，讓清肝明目的菊花茶搖身一變成為一道甜點。

院方表示，這次是多數住民第一次做菊花茶凍，不少人覺得新奇、一連做了好幾個，也在製作過程發現彼此不同的喜好：有些人能接受菊花的味道，也覺得多些菊花較美，因此會多放一些，也有些住民覺得菊花點綴即可，亦可藉此表達個人的想法、促進其創意力。

院方解釋，這也是家園陳姓社工師利用較少人所知的烹飪藝術療法（culinary arts therapy），藉由專注地料理使個人將注意力全心投入，達到與自己共處的狀態，最後帶著輕鬆、滿足及成就感享用自己料理的食物，也讓住民從製作過程至品嚐自己所做的點心，使身心都獲得滿足，緩解無法與親友常見面的相思之愁。



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