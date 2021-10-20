第12輪疫苗醫療量能不足？北市曝計算方法　2階段「還剩5.8萬能預約」

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

第12期疫苗預約於18日開始，但台北市卻出現爆量、預約不到情況，指揮中心19日公布六都預約人數與接種量能表格，只見台北市BNT開設不到4成，為六都最低。台北市副市長蔡炳坤20日召開記者會澄清，第一階段與第二階段平均計算後，北市還能剩下5萬8284人的醫療量能，並非醫療量能不足。

台北市副市長蔡炳坤、台北市衛生局專委歐佳齡、台北市政府發言人陳智菡20日上午召開疫苗說明記者會。陳智菡於記者會開場就直言，中央19日把第12期疫苗第一階段做量能表統計，從數字上看六都量能表，只見不論BNT、AZ量能，看似北市落後其他縣市，但其實這張表格只能說明部分數字內容，「對台北市不盡公平。」第12期疫苗總共有2階段，合計來看，北市開出的量能，足以因應中央撥發的疫苗，更可讓所有登記12期的民眾如期接種。

▲北市各期疫苗預約狀況。（圖／北市府提供）

蔡炳坤說明，中央預約系統從7月16日開放至今，已走過2個多月的時間，中央於每期疫苗預約時，都會告訴北市府大約有多少量要預約，而北市府也會提供比中央告知的稍微多一些量能，避免登記人數有落差，盡量負責任的提供預約量能。

蔡炳坤指出，但當北市醫療院所開出這些量能時，實際預約結果都不如預期，結果產生空缺、浪費醫療資源，甚至讓部分醫療人員空等，「我想這是每家醫療院所的共同心聲。」

針對第12期疫苗，蔡炳坤提及，此次不只有3種疫苗同步接種，還分成兩個階段，分別為第一階段10月22日至10月27日，共接種6天，第二階段為10月28日至11月3日，共接種7天。中央告知北市第一階段的需求量是41萬4060人，北市第一階段可提供的醫療量能是27萬3837人，而中央告知第二階段需求數是18萬4345人，但北市能提供33萬1914人接種，總體而言最後還會剩下5萬8284人的醫療量能。

▲中央第12期疫苗接種需求及醫療量能表。（圖／北市府提供）

由於一般民眾理解的計算方式為「需求量減醫療量能」，倘若依照台北市政府表格計算，第一階段需求量41萬4060人減27萬3837人醫療量能，應得出「不足量能14萬223人」數字，難以理解為什麼依照台北市政府的表格計算後，得出的是「不足量能8萬9285人」。

《東森新媒體ETtoday》記者實際致電給陳智菡詢問此公式，陳智菡回應，因中央只是給意願登記人數41萬4060人，但並非所有人都會進行第二階段預約，北市府詢問中央截至10月19日晚間5時的「實際預約人數」，得出第一階段不足8萬9285人的醫療量能數字。

陳智菡表示，之後再以第二階段需求量18萬4345人，加上第一階段不足量8萬9285人，得出27萬3630人的需求量數字，減掉第二階段33萬1914人醫療量能，至少尚餘5萬8284人的量能。

蔡炳坤於記者會中強調，醫療量能是每天穩定接種，不可能這週突然拉到2倍的量，下週又突然降到很低，「這對醫療院所來說不公平。」所以台北市民如果在第一階段沒預約到，請不用擔心，第二階段絕對夠，且還會剩下來。

最後，蔡炳坤說明整件事情的感想，認為接種疫苗需要中央、地方合作，中央僅公佈第一階段的數字，會傷害到北市多少醫療院所、護理人員的心，他們每天努力接種其實很辛苦，還要受到這種不公平、不正確對待，「我們心裡很痛。」且這樣披露出來後，讓所有醫院受到委屈，「我們覺得不是一個好的態度。」

蔡炳坤強調，「不要為了某個人的理想或目標何時能達成，結果弄得基層這麼辛苦、受到這些委屈。」醫護人力不能被壓榨，醫療品質也不能被犧牲，大家能互相理解，不要再造成地方困擾。

關於為什麼北市第12輪疫苗造成此現象？蔡炳坤說，北市希望分流，不要造成「1個點打2、3種疫苗」，並避免混淆弄錯，所以第一階段將55歲以上接種第二劑莫德納的人安排至合約診所，方便長者就進施打，並讓38歲以上接種第二劑AZ疫苗的人到花博接種站，可藉由捷運前往，還有加開夜間接種服務，方便年輕上班族群利用下班時間接種。

蔡炳坤指出，由於BNT抽劑複雜，所以安排之前協助校園接種的各大醫院來負責。