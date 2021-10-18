第12期BNT疫苗第一劑開放預約　參與將軍吼音樂節民眾要遵守防疫規定

▲台南市方進呈秘書長指出，二級警戒延長至11月1日，請民眾需隨身佩戴口罩，確保自身與他人的健康安全，特別是參加這個週末即將來到的將軍吼音樂節的民眾，務必要遵守防疫相關規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市疫情連續第113天＋0，方進呈秘書長代表市長黃偉哲指出，中央流行疫情指揮中心將二級警戒延長至11月1日，請民眾需隨身佩戴口罩，確保自身與他人的健康安全，特別是參加這個週末即將來到的將軍吼音樂節的民眾，務必要遵守防疫相關規定，如禁止飲食及須佩戴口罩。

方進呈秘書長強調，疫苗覆蓋率的重要性，符合預約接種資格的民眾盡快在預約時程內完成接種登記，尤其是今早10時已發放第12期BNT的第一劑預約，請民眾盡速登記。

秘書長方進呈指出，國內疫情趨緩，國外疫情卻依然嚴峻，儘管疫苗施打的覆蓋率逐漸攀升，口罩仍要隨身佩戴才能具備雙重的保護作用，特別是參加大型活動務必要遵守防疫規定，民眾如在預約疫苗接種過程中發生問題，請聯絡區公所或衛生所協助，長者若有施打的移動需求，亦請聯繫區公所協助。此外，為了便利民眾施打疫苗以提升接種覆蓋率，本週也會增加中大型疫苗施打站分散人流，讓民眾就近掛號預約施打；施打地點周邊亦會開放紅黃線的臨時停車方便民眾前來施打疫苗，但若占用仍會予以開罰。

方進呈進一步說明，本週23、24日於將軍漁港舉辦的將軍吼音樂節，因防疫考量限制現場觀看人數，向隅或不克前往的民眾，歡迎透過電視頻道MTV台、三立國際台與MOD三立綜合台收看；網路則可經由三立電視Youtube頻道、三立新聞網、Vidol、超人氣社群LINE TODAY等線上平台觀看全程的演唱會直播。

台南市政府表示，COVID-19公費疫苗預約平臺第12期第一階段，於今日上午10時開放第一階段預約，提供的疫苗劑類為BNT第一劑，第一階段接種期程為10月22日至27日；明(19)日開放之預約劑類為AZ及莫德納疫苗第二劑，第二階段自25日開始預約，接種期程為10月28日至11月3日，呼籲符合接種資格的市民踴躍預約接種。截至昨（17）日止，台南市共接種150萬4943劑次，人口涵蓋率57.5％。第二劑涵蓋率23.0％，劑次涵蓋率80.5％。

為提升市民整體疫苗涵蓋率，柳營奇美醫院也開設BNT疫苗門診，供符合第11期接種資格的市民掛號接種；近日亦將發放通知單予67至69歲長者造冊接種第二劑莫德納疫苗，預計10月21日前完成67至69歲接種作業；65、66歲長輩可先至COVID-19公費疫苗預約平臺預約第12期，無法上網預約者，南市府預計於第12期接種結束後盤點疫苗劑量，通知無法預約的65、66歲長者接種第二劑。