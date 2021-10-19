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打21萬卻開41萬人預約！北市第12輪疫苗量能不足　衛生局：已盡所能

▲▼台北市衛生局專委歐佳齡。（圖／台北市衛生局提供）

▲台北市衛生局專委歐佳齡。（圖／台北市衛生局提供）

記者袁茵／台北報導

第12期疫苗預約於18日開始，但台北市長柯文哲表示，北市第一階段開出量能為21萬，中央卻開放41萬人預約，第二階段量能提升至26萬，中央卻僅讓18萬人登記，造成「中央開放預約總額不符合地方的醫療量能」情況。面對外界質疑北市醫療量能不足，還導致中央要支援開5場地協助，台北市衛生局19日表示，並非量能不足，而是量能提供和民眾需求不均。

台北市衛生局19日下午召開防疫記者會，針對許多民眾抱怨到花博施打AZ不方便，北市衛生局專委歐佳齡表示，由於上一期接種疫苗時，有長輩反映花博距離較遙遠，所以此次55歲以上民眾打莫德納，都規劃在診所裡面；而花博作為大型接種站，將38歲以上民眾施打第二劑AZ放於此地，年齡群較符合，且此次除了花博外，還有新增松菸，會依照量能尋求更適合場地。

被問到北市第一階段量能不足，所以中央協助加開5個場地部分，歐佳齡回應，北市府上週有和中央做場地勘查，目前中央是協調開放華山西二館、中正紀念堂一展廳、交通部一樓、衛福部一樓、空總台灣當代文化實驗場，1個場地一天可以提供9000人接種，目前規劃是施打BNT疫苗。

歐佳齡強調，北市府已提供最高量能服務民眾，中央第12期共有3款疫苗同時預約，且年齡層非常複雜，所以第一階段提供的需求人數也非常多，北市盡所能加開量能，的確可能沒辦法滿足需求；但第二階段同樣開出量能時，卻變成需求量降低至第一階段一半的情形，「不是說量能完全不足，而是量能提供跟民眾需求不均。」

台北市長柯文哲18日也於防疫記者會中表示，第12期台北市開出的疫苗量能第一階段是21萬，中央卻叫41萬人預約，這一定會出問題，應該是開多少就預約多少，不然就事先講；第二階段疫苗量能提高至26萬，結果中央找18萬人登記。

柯文哲指出，疫苗從過去到現在沒規劃，疫苗發下來，北市醫療量能擴增到一個程度，但疫苗不進來時又閒置在那裡，過去幾個月當中，每次疫苗進來，一下子有，一下子沒有，一下子多，一下子少，造成很大的困擾，「所謂第12期就是最典型的例子，我開21萬，你找41萬人登記，我們開26萬，你找18萬人登記。」

柯文哲提到，還有一個更重要的問題，這12期打完，如果現在應付41萬，把量能拉到最大，叫大家開始加班，不管打到三更半夜，問題是，這兩個禮拜打完以後，第三個禮拜到底疫苗是多少？這造成地方打疫苗很大的困擾。

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