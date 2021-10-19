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前一天急通知！「證件綁台北通」才能入府　議員批柯文哲：腦筋動到員工

▲▼台北市政府市政大樓門口19日更換新系統，要求公務人員的悠遊卡必須綁定台北通，才可以刷卡入府。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市政府市政大樓門口19日更換新系統，要求公務人員的悠遊卡必須綁定台北通，才可以刷卡入府。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前曾稱，推廣「台北通」APP比振興還要重要，引發台北市議員們質疑，為衝個人政績，罔顧人民需求。台北市政府市政大樓19日執行新制度，要求市府員工入府時刷得員工證，要綁員工證裡面的悠遊卡號碼至台北通才可感應，由於倉促上路，導致19日一堆人卡在門口進不去，還有許多市府員工抱怨，完全不能理解硬要連結台北通的意義。

過去台北市政府公務人員入府內上班，只要在大門口透過機台刷員工證，就能進入辦公；但台北市政府市政大樓於19日更換新系統，要求公務人員必須拿員工證的悠遊卡序號綁定台北通APP，才可以進入市政大樓上班，並將原有的刷卡機台做撤換。

一名台北市政府人員向《東森新媒體ETtoday》投訴，北市府對外供稱是為了防疫實聯制，所以強迫員工要將悠遊卡卡號連結到台北通，才可以進到府內上班，可是府內人員都認為，台北通APP應該在柯文哲於2022年卸任後就不再使用，不懂為什麼要強迫推廣，「到底多愛用台北通？」

另一名北市府人員批評，「這系統根本是倉促上路！」18日晚上下班前才臨時被通知，19日起市府大樓要更換新系統，所以要公務人員趕快設定員工證綁台北通，且並未說明為何執行此政策；雖然設定系統不難，但19日實際使用後，認為原有舊機台刷卡只要0.5秒，現在新的機器反而要耗費1至2秒的時間，不懂要求綁台北通的意義。

第3名北市府人員透露，自己上午8時左右到台北市政府上班，結果發現門口大塞車，許多人抱怨以前能用員工證刷卡，結果突然沒辦法使用，不能理解為什麼突然汰換舊有機器，並要求綁悠遊卡才能實聯制，明明員工證也有公務人員個人資料。

▲▼台北市議會,市議員陳怡君。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員陳怡君。（圖／記者李毓康攝）

台北市議員陳怡君19日批評，現在疫情逐漸趨緩，市府卻還借疫情實聯制之名，行推銷悠遊卡綁台北通之實，台北市長柯文哲為衝台北通綁定悠遊卡，把腦筋動到了市府員工身上，還要市府人員在下班前進行綁定教學，不然19日開始會進不了市府。

此外，陳怡君也表示，北市府大門19日多了一台「台北通數位通行證快速通關」感應機器，根本就是浪費公帑，市府電梯、各樓層還是使用舊系統，顯然市府就是為了推銷台北通及悠遊卡急就章。更離譜的是，有些公務人員只有員工證，員工證沒有悠遊卡的功能，所以最後只能下載台北通得以掃描入市府。

對此，台北市秘書長陳志銘19日下午受訪時回應，有給公務人員2種選擇，除了綁定台北通之外，還可以使用1922掃碼完成實聯制，只是使用卡片比較快感應，連結台北通就可以辨識身份，現在只是多一種卡片實聯制管道，倘若沒有帶手機，還可有一張卡代替手機，把卡片當成「副機」概念。

被問到是不是強迫要求員工綁定台北通？陳志銘僅表示，不綁就用手機掃1922，沒有強迫用卡片，也不一定要用員工證的悠遊卡；此外上班打卡還是要回到各機關自行管理，與入府的實聯制無關。

最後，未來是否發展成台北市所有公有場館都要用此方法入場？陳志銘說，現在先從台北市市政大樓做起，接下來公有場館若要使用，若市民本身擁有悠遊卡，就可以透過卡號連結台北通個人資料，疫調時進而聯絡到使用者。

▼左邊為需綁定台北通的市府員工證，右邊為單純員工證，無法綁定台北通。（圖／台北市議員陳怡君辦公室提供）

▲▼左邊為需綁定台北通的市府員工證，右邊為單純員工證，無法綁定台北通。（圖／台北市議員陳怡君辦公室提供）

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