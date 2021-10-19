　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蓮子百合錦燒盒加中藥足浴　台南藥師為資深藥師做秋季養生

▲台南市藥師公會重陽節敬老活動，除邀請視障按摩師，為年滿70歲以上的資深藥師按摩舒壓，更準備中藥足浴包，及填滿蓮子、百合、山藥做成的日式錦燒盒點心讓資深藥師享用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市藥師公會重陽節敬老活動，除邀請視障按摩師，為年滿70歲以上的資深藥師按摩舒壓，更準備中藥足浴包，及填滿蓮子、百合、山藥做成的日式錦燒盒點心讓資深藥師享用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市藥師公會今年的重陽節敬老活動，除了邀請台南市佑明視障協進會的視障按摩師，到台南市藥師公會會館為年滿70歲以上的資深藥師按摩舒壓，更由年輕一輩的藥師特別為資深藥師準備中藥足浴包，及填滿蓮子、百合、山藥做成的日式錦燒盒點心讓資深藥師享用，也成為會場的焦點。

台南市藥師公會發言人陳皇宇藥師表示，俗話說「人老腳先老」，因為雙腳是屬於人體的下肢部位，也是身體的末梢，是血液循環較差的地方，尤其雙腳支撐全身的重量，如何讓雙腳的血液循環順暢、筋骨強健防摔倒，便成為銀髮族養生保健相當重要的一件事，所以，古人也流傳一句養生名言：「頭要冷、腳要熱」，就是要保持雙腳的血液循環順暢，讓雙腳保有溫熱感，尤其是在秋冬季節。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市藥師公會重陽節敬老活動，除邀請視障按摩師，為年滿70歲以上的資深藥師按摩舒壓，更準備中藥足浴包，及填滿蓮子、百合、山藥做成的日式錦燒盒點心讓資深藥師享用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市藥師公會公關活動委員會主委謝宏信藥師表示，有些中藥材具有活血化瘀、溫熱助陽的功效，例如：紫蘇、乾薑、甘草、紅花、艾草、伸筋草、川芎、一條根，用這些中藥材做成的足浴包來浸泡熱水泡腳，是相當方便、相當簡單的養生方式，台南市有些社區藥局除了提供慢性病連續處方箋的調劑服務，也同時有中藥調配的服務，這次藥師公會重陽敬老活動所用的足浴包就是由這些藥師親自調配提供。

台南市藥師公會理事長吳振名說，秋燥傷肺，容易有口乾舌燥、皮膚乾燥、乾咳等現象，因此，秋天應養肺潤肺，五行概念中，白色食物有助潤肺生津、養陰清燥，建議民眾可吃白蘿蔔、白木耳、水梨、百合、蓮子、山藥等食物，也可吃蜂蜜來潤腸，減少秋燥引起的便秘現象。

▲台南市藥師公會重陽節敬老活動，除邀請視障按摩師，為年滿70歲以上的資深藥師按摩舒壓，更準備中藥足浴包，及填滿蓮子、百合、山藥做成的日式錦燒盒點心讓資深藥師享用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳振名也說，為了讓這些年滿70歲的資深藥師在按摩泡腳之餘也有美味可口的點心可以享用，台南市藥師公會特別指定以台南特產蓮子加上百合等2種中藥食材，委請台南市楠西區綠柏園「果宴餐廳」的主廚做成外酥內軟的「蓮子百合日式錦燒盒」，讓這些資深藥師可以一邊享用美食，也把將秋天養生的概念融合進去。

►CP值爆高！290元就能泡美人湯

ET快訊
姓+名只有「2筆劃」！　小學生名字超簡單爆紅
「零負評YouTuber」鄉民一致點名她！　外國人都說讚
「香草奶」比較大要+1000！　爆乳小隻馬硬壓長腿妹
金宣虎嚇壞廣告商　第4個金主切割了
新AirPods 3降價！　電池續航力更強
撞擊瞬間曝！永和Uber Eats擦撞倒地　秒遭公車輾過

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵EMU3000開始環島測試！2路線「行經站點」出爐

新冠康復者「整合門診」有譜！　雙北部立醫院有望先試辦

第12輪莫德納預約2點開搶！疫苗孤兒手刀預備

55歲以上、二度就業專屬　北市人才服務幫銀髮族找工作

地圖神人碰壁「找不到好食券可用餐廳」　揭台灣1窘況：不及格

店員抽空幫慶生　1原因遭嗆「收7篇1星負評」！眾罵：真的是奧客

外國人也讚美！「零負評YouTuber」鄉民一致點名她：沒有爭端

私大又多10門神！高教工會批潘文忠打假球「應禁退官轉任」

冷空氣＋華南雲雨區夾擊！北台灣「這天起轉濕涼」最低溫出爐

日本數據：年輕男心肌炎機率「莫德納＞BNT」　前台大醫說話了

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

黃金獵犬成全台首隻妥瑞症輔助犬 工作「淡定瞥眼」能救病發患者！

台鐵EMU3000開始環島測試！2路線「行經站點」出爐

新冠康復者「整合門診」有譜！　雙北部立醫院有望先試辦

第12輪莫德納預約2點開搶！疫苗孤兒手刀預備

55歲以上、二度就業專屬　北市人才服務幫銀髮族找工作

地圖神人碰壁「找不到好食券可用餐廳」　揭台灣1窘況：不及格

店員抽空幫慶生　1原因遭嗆「收7篇1星負評」！眾罵：真的是奧客

外國人也讚美！「零負評YouTuber」鄉民一致點名她：沒有爭端

私大又多10門神！高教工會批潘文忠打假球「應禁退官轉任」

冷空氣＋華南雲雨區夾擊！北台灣「這天起轉濕涼」最低溫出爐

日本數據：年輕男心肌炎機率「莫德納＞BNT」　前台大醫說話了

馬自達CX-3將與TOYOTA共享技術平台　未來將化身油電車型

説・流行／BALMAIN總監一夜毀容！隱瞞1年靠埋頭設計走出愧疚感

寶島眼鏡推振興樂透包十萬優惠等你拿　消費不限金額再加碼週週抽iPhone13

台鐵EMU3000開始環島測試！2路線「行經站點」出爐

Rakuten Girls也遭小玉「偷臉」製謎片　球團怒斥：切勿以身試法

果粉信仰無價？蘋果官網推「全白擦拭布」　售價590元

新冠康復者「整合門診」有譜！　雙北部立醫院有望先試辦

KID、峮峮週年慶狂買 搶《RUN新聞》一萬元購物金

大咖作家客串三立「天之嬌女」劇中「神褲」狂賣5000條

第12輪莫德納預約2點開搶！疫苗孤兒手刀預備

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

生活熱門新聞

快訊／「國旅券中獎號碼」出爐！

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

今10點預約AZ！這類人別錯過　莫德納孤兒下午2點開搶

名單曝光！小玉換臉謎片「受害者有100+」

陳阿姨：不想努力的可以送上樓　他上樓後被羨慕爆

真實世界保護力出爐　醫揭「最強混打疫苗組合」

好市多「每車一袋」！她驚問：這厲害嗎？

能被3星座愛上　代表你很優秀

身分證只要有「3個2」　免費吃牛排

今國旅券再抽60萬份！　身分證末碼相同爽拿千元

快訊／被小玉「換臉」做謎片　館長7字激動發問

年薪400萬女醫沒人追　網點出主因

即／館長回應「小玉事件」：我也會告

今晨18.2度！下波鋒面+冷空氣連下4天　降雨熱區曝

更多熱門

相關新聞

檢察機關與綠能企業聯繫座談會

檢察機關與綠能企業聯繫座談會

為維護綠色能源之永續發展，強化相關不法犯罪之打擊成效，台灣高等檢察署與經濟部能源局，18日舉辦「檢察機關與綠能企業聯繫座談會」，建立檢舉專線，強化聯繫平台，嚴辦速辦「綠能蟑螂」。

台南藍軍請黃偉哲用人唯才

台南藍軍請黃偉哲用人唯才

請大家來台南看黑琵

請大家來台南看黑琵

青年路停E8立體停車場榮獲金質獎

青年路停E8立體停車場榮獲金質獎

山上花園水道博物館木頭人迎遊客

山上花園水道博物館木頭人迎遊客

關鍵字：

蓮子百合中藥足浴台南藥師秋季養生

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「2天換一個性伴侶」染病了！醫聽成長史超心疼

快訊／「國旅券中獎號碼」出爐！

小玉會員：說真的我們這群還算紳士

小玉道德淪喪！YouTuber網紅圈震怒

金宣虎「6800字毀滅網爆文」懶人包

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

小玉弟弟「沒有要切割」發聲道歉：我真的很累了

快訊／金宣虎公司首發聲！沉默2天「還在釐清事實」

今10點預約AZ！這類人別錯過　莫德納孤兒下午2點開搶

名單曝光！小玉換臉謎片「受害者有100+」

陳阿姨：不想努力的可以送上樓　他上樓後被羨慕爆

真實世界保護力出爐　醫揭「最強混打疫苗組合」

蕾菈成換臉AV女主　飆罵小玉「噁男」：付錢都幫兇！

狂賣換臉謎片賺千萬　小玉上銬畫面曝　

GINO偷曝天后「私下29秒畫面」：想讓大家知道

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面