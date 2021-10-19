蓮子百合錦燒盒加中藥足浴　台南藥師為資深藥師做秋季養生

▲台南市藥師公會重陽節敬老活動，除邀請視障按摩師，為年滿70歲以上的資深藥師按摩舒壓，更準備中藥足浴包，及填滿蓮子、百合、山藥做成的日式錦燒盒點心讓資深藥師享用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市藥師公會今年的重陽節敬老活動，除了邀請台南市佑明視障協進會的視障按摩師，到台南市藥師公會會館為年滿70歲以上的資深藥師按摩舒壓，更由年輕一輩的藥師特別為資深藥師準備中藥足浴包，及填滿蓮子、百合、山藥做成的日式錦燒盒點心讓資深藥師享用，也成為會場的焦點。

台南市藥師公會發言人陳皇宇藥師表示，俗話說「人老腳先老」，因為雙腳是屬於人體的下肢部位，也是身體的末梢，是血液循環較差的地方，尤其雙腳支撐全身的重量，如何讓雙腳的血液循環順暢、筋骨強健防摔倒，便成為銀髮族養生保健相當重要的一件事，所以，古人也流傳一句養生名言：「頭要冷、腳要熱」，就是要保持雙腳的血液循環順暢，讓雙腳保有溫熱感，尤其是在秋冬季節。

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台南市藥師公會公關活動委員會主委謝宏信藥師表示，有些中藥材具有活血化瘀、溫熱助陽的功效，例如：紫蘇、乾薑、甘草、紅花、艾草、伸筋草、川芎、一條根，用這些中藥材做成的足浴包來浸泡熱水泡腳，是相當方便、相當簡單的養生方式，台南市有些社區藥局除了提供慢性病連續處方箋的調劑服務，也同時有中藥調配的服務，這次藥師公會重陽敬老活動所用的足浴包就是由這些藥師親自調配提供。

台南市藥師公會理事長吳振名說，秋燥傷肺，容易有口乾舌燥、皮膚乾燥、乾咳等現象，因此，秋天應養肺潤肺，五行概念中，白色食物有助潤肺生津、養陰清燥，建議民眾可吃白蘿蔔、白木耳、水梨、百合、蓮子、山藥等食物，也可吃蜂蜜來潤腸，減少秋燥引起的便秘現象。

吳振名也說，為了讓這些年滿70歲的資深藥師在按摩泡腳之餘也有美味可口的點心可以享用，台南市藥師公會特別指定以台南特產蓮子加上百合等2種中藥食材，委請台南市楠西區綠柏園「果宴餐廳」的主廚做成外酥內軟的「蓮子百合日式錦燒盒」，讓這些資深藥師可以一邊享用美食，也把將秋天養生的概念融合進去。