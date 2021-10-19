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中國無需動武就能統一台灣？　蘇貞昌不同意：經濟戰爭也是戰爭

記者呂晏慈／台北報導

中共對台軍事威脅增加，台海形勢漸趨險峻，不過俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）10月13日卻稱，台海爆發軍事衝突可能性不高，因為「中國無需動武就能達成統一台灣的目標」。對此，行政院長蘇貞昌19日赴立法院備詢時說，其說法不夠準確，因為經濟戰爭也是戰爭一環，且中俄關係親近，可能沒看清楚台海實際狀況。

▲▼行政院長報告「111年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢 國防部長邱國正 外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌（左）、國防部長邱國正（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院今天邀請蘇貞昌、主計長朱澤明、財政部長蘇建榮列席報告「111年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。

國民黨立委曾銘宗今天質詢時關注普丁說法，問及蘇揆是否贊成其意見？蘇貞昌說，他不同意，不同意有兩個原因，一是「經濟的戰爭」也是戰爭的一種，二是中俄關係親近，可能沒有看清楚台海實際狀況，也不一定。

蘇貞昌表示，普丁的說法可能不夠準確，因為周邊很多國家、許多學者專家都一再講台海情勢險峻，呼籲中國不要做任何破壞現狀、破壞和平的作為。

國防部長邱國正則說，就跟民主國家有各種語言一樣，對於其他國家元首發表言論，我們也沒有辦法改變，國防部的立場是「自己的國家自己救」，應該要備戰，而且要備能夠應付外來武力的任何一個戰，這都是要準備的。

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