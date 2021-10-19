解放軍05式兩棲戰車疑劍指台灣　邱國正：密切注意中共武器發展

記者林銘翰／台北報導

國防部長邱國正19日表示，國軍的本務就是要掌握軍力威脅，只要中共有任何武器、裝備的發展，國防部都密切注意，在得到資訊之後，會進行進一步的研判，並且揣摩出因應對策，這是國軍責無旁貸。

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

媒體報導，大陸官方重申不放棄對台使用武力，10月初剛在中國珠海閉幕的「中國國際航空航太博覽會」，會上展出多型中國自研武器裝備，部分裝備被指將在台海戰爭中承擔重要任務，當中的05式兩棲戰車，就是解放軍主要針對台海戰事所研發的新型裝備。

行政院長蘇貞昌19日上午率領相關部會首長，赴立法院列席報告「111年度中央政府總預算案」編製經過，並備質詢。邱國正會前受訪時表示，國軍的本務工作一定要掌握，只要中共有任何武器、裝備的發展，國防部都會很密切注意。

邱國正也說，國軍只要得到資訊，就會進行進一步的研判，研判其背後的主要原因，並且要採取因應對策，「國軍的本務工作責無旁貸，我們會掌握並持續研判，並且揣摩出因應的對策」。

此外，空軍年度重大演訓「天龍操演」18日起至29日舉行，因疫情考量，有別過去全數集結花蓮佳山基地，此次由各聯隊起飛至炸射點，另考量敵情威脅，演訓地延續漢光聚焦屏東佳冬一帶。

對此，邱國正則說明，國軍的三軍部隊，在每個月、每一季、每半年、每一年度，都會有進度測考，空軍的代號就叫做「天龍」，也是年度性的測考工作，現在已經如期如值地展開，而且做了很好的準備，這是軍種必要的測考工作。