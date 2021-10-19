讚北市府議會沒過就不敢發熊好券　蔡壁如：反觀政院把立院當塑膠

▲民眾黨立委蔡壁如。（圖／翻攝蔡壁如臉書）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（19）日邀行政院長蘇貞昌等列席報告「中央政府總預算案」並備質詢，明後天則是聯席委員會審查九大券預算，民眾黨立委蔡壁如表示，北市議會還沒審議通過，北市府就不敢發熊好券；反觀九大券預算還沒過就開始辦抽獎、發紅包，「行政院把立法院當塑膠！」

蔡壁如指出，去年此時朝野協商，立委們要求依照預算法，次年度總預算應該在前一年的11月30日就審完，不要再像往年都拖到新年度開始，政府已經在用錢，預算都還沒審完，卻因萊豬進口的藍綠惡鬥，還是拖到一月底開臨時會才完成。

蔡壁如指出，這次九大券特別預算也有樣學樣，立法院還沒開始審，行政院已經把錢發出去，覆水難收來綁架立法院。立法院是行政院的橡皮圖章嗎，面對在野黨立委的強烈質疑，行政院主計長朱澤民辯稱，這是「緊急狀況」的不得已作法，「到底是什麼緊急狀況？」

對於九大券未審先發，蔡壁如舉北市熊好券為例，她指出，台北市政府尊重議會監督預算職權，議會還沒審議通過，北市府就不敢發熊好券；行政院卻把立法院當塑膠，預算還沒過就開始辦抽獎，「吃定立法院不敢擋大紅包，九大券先發了再說，立法院難道也成了行政院的橡皮圖章嗎？」

但針對熊好券預算，國民黨團書記長王欣儀日前批評，熊好券預算墊付案再被暫擱，柯文哲稱中央推行五倍券也沒經過立法院討論，然而後來中央仍有採納立院建議，免收1000元；反觀台北市政府，卻對議員建議置之不理，猶如將議會當作橡皮圖章。