蘇貞昌：凍漲油價應尊重機制　「哪怕明天投票該漲也是漲」

▲行政院長蘇貞昌表示，油價凍漲應尊重機制，「哪怕明天要投票該漲也是漲」。（圖／記者姜國輝攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委羅明才19日表示，人民口袋的薪水有限，最近油漲又漲破3年新高，詢問政府能否共體時艱，在這段時間凍漲油價，不要影響到人民最基本的權益。對此，行政院長蘇貞昌表示，油價已經有一個機制，而且10幾年來都照著這個機制走，「哪怕明天要投票，這個機制該漲也是漲」。

行政院長蘇貞昌19日率領相關部會首長，赴立法院列席報告「111年度中央政府總預算案」編製經過，並備質詢。羅明才質詢時表示，總預算可以看出閣揆在新的一年有什麼企圖心，並詢問111年的期許、目標及國家願景在什麼地方。

對此，蘇貞昌回應，「國家安全、社會安定、人民安心、經濟發展、台灣永續、地球永續」，羅明才則笑說，「好厲害，馬上講出來，真的佩服」。

蘇貞昌強調，台灣的經濟成長是11年來最高，因此經濟成長的果實要全民分享，軍公教也勞苦功高，勞工已經有調整基本工資及時薪，「所以接下來軍公教理應調整，我們也已經在準備努力」。

蘇貞昌也說，「這個有一個機制，我們是政府，所以都要照著機制走，機制啟動後，也要大家同意，同意後才有數字會出來」。

羅明才表示，人民口袋裡面的薪水有限，面對外在環境物價飆漲，可是如果電價漲、油價也漲，最近95、98無鉛汽油更漲到每公升30幾塊，突破3年來的新高，民眾都已經受不了，詢問政府能否共體時艱，至少在這段時間凍漲油價，不要影響到人民最基本的權益。

對此，蘇貞昌回應，這個都有機制，電價這段期間有凍漲，油價已經有一個機制，10幾年來都按照這個機制走，「哪怕明天要投票，這個機制該漲也是漲」。

蘇貞昌強調，10幾年來已經運作良好、大家也都接受，所以油價應該尊重機制，「越尊重它就越穩定」，而且台灣的油價還是亞洲週邊國家最低。主計總處主計長朱澤民也說，「油價有一定的公式，我們就按照那個公式」。