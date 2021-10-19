城中城暗夜惡火奪46命　蘇貞昌：設管委會只是解方之一

記者呂晏慈／台北報導

高雄市鹽埕區「城中城」惡夜大火奪46命，行政院長蘇貞昌19日在立法院備詢時說，設置管委會是解決問題的方法之一，但不是設置管委會就沒事，允諾內政部將會做全盤檢討。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院今天邀請蘇貞昌、主計長朱澤明、財政部長蘇建榮列席報告「111年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。

時代力量立委陳椒華今天質詢時問及，「城中城」大火被歸因於沒有設置管委會，但今年6月彰化市喬友大樓有設管委會，仍然發生大火，設立管委會是否能真的解決問題？蘇揆回應，設置管委會是解決問題的方法之一，但不是設置管委會就沒事。

陳椒華談及，以「城中城」案例來看，1至6樓商場依照現行法規不需要做工安申報，7樓以上住家也不用，這樣的說法對嗎？蘇貞昌說明，社會結構變化快速，整個流動也與過去不同，過去法條規定確有不足之處，但最重要的是針對這些高風險建築做調查，解決這個問題。

陳椒華要求，過去很多縣市都沒有訂定免辦理變更使用執照的管理辦法，應該全面徹查，並針對供低強度商業使用的住宅做定期或不定期的工安檢查；蘇貞昌允諾，內政部長徐國勇將會做全盤檢討，並由衛福部編列針對弱勢族群的相關預算。