小玉涉犯「變臉謎片」牟利　法務部說重話將修法嚴懲加重刑責

記者吳銘峯／台北報導

網紅小玉（本名朱玉宸）涉嫌接受網友匯款客製化台灣知名女性變臉A片，包括多位網紅、立委高嘉瑜、高市議員黃捷都受害。法務部長蔡清祥19日於立法院中承諾，將在1個月內提出相關修法草案，送至行政院。而法務部傍晚也發布聲明，強調朝加重刑責方向修法，以嚴懲不法。





▲法務部長蔡清祥承諾，對小玉變臉A片事件，將修法加重刑責。（圖／記者吳銘峯攝）



小玉「變臉A片」事件持續發燒，立委賴士葆19日在立法院中質詢時，提到這種行為頂多只有「散布猥褻物品」、「妨礙名譽」等罪，最多判3到4個月並易科罰金，「太輕了」，是否有可能加重刑責？蔡清祥在備詢台時就回答，確實依照現行法處罰太輕了；因此行政院政務委員羅秉成主持性別平等委員會的時候，就有要求法務部，秉持總統蔡英文和蘇揆的指示， 一定要儘速修法。蔡清祥強調「我們已經啟動了」，並承諾1個月內會提出修法草案。

法務部19日傍晚也發布聲明指出，「AI換臉造假影片，此種深偽（Deepfake深度偽造）影片透過網路流傳，讓假訊息散布，影響層面甚廣，從破壞個人名譽、恫嚇、假冒身分、詐欺、破壞商譽、影響金融市場，到操縱民主選舉結果，其破壞社會秩序、危害民眾權益至鉅，法務部有鑑於此，將加速修法腳步，朝向加重刑責方向修法，以嚴懲不法！」

法務部分析小玉的行為，「現行法可能涉及刑法之妨害風化、妨害名譽、恐嚇、詐欺、妨害信用、妨害農工商等罪及違反選舉罷免法、個人資料保護法、著作權法、兒童及少年性剝削防制條例等，本部除已責成臺灣高等檢察署督請所屬檢察機關視具體個案情節依法究辦外，並指揮警調同仁持續加強查緝，溯源深入追出製作及散播涉及刑責之深偽影片來源，全力遏阻此類犯罪行為。」

最後法務部也呼籲民眾，「對於深偽影片應多加辨識，勿予轉傳，更要以行動共同唾棄此種以低劣手段而破壞網路安全之行徑，若涉及刑責，本部所屬檢調機關定將速查嚴辦。本部也將加快修法腳步，除先前已積極研修有關涉及性私密影像之修正草案仍持續進行外，並將深偽影片之犯罪態樣，廣泛蒐集外國立法例及各界意見後納入通盤考量，並提供各相關主管機關一併參酌，務求儘速完成相關法制作業，俾以確保民眾權益及維護安全且乾淨之網路使用環境！」