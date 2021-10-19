被換臉變A片女神！黃捷大驚：罰金罰則很輕　籲修法防數位性暴力

記者許宥孺／高雄報導

百萬訂閱Yuotuber小玉（朱玉宸）涉嫌利用AI繪圖演算技術「deepfake」後製名人換臉A片販售牟利，就連高雄市議員黃捷也受害，已於18日晚間報案提告，黃捷19日於議會質詢時表示，在她提告後發現，國內科技犯罪法源不足，希望法制局了解數位性暴力犯罪型態，提供受害者法律諮詢管道。

▲白眼女神黃捷遭deepfake後製換臉成A片女角。（圖／翻攝自高雄市議會）

黃捷表示，Deepfake使用在數位性暴力只是其中一環，科技犯罪可能被用在各式各樣的影片，除了影片換臉造假，更能捏造當事人的言論，任何人都可能是受害者，甚至可能嚴重傷害到國防外交或市政。

黃捷說，在她報案提告後發現，台灣針對數位性暴力和科技犯罪的法源非常不足，僅適用刑法妨害風化罪和妨害名譽罪，兩項的罰金和罰則都很輕，且目前並無針對這類科技犯罪對應的法律。而韓國針對N號房事件修法，將換臉犯罪處以最高5000萬韓元(約新台幣118萬)罰款，甚至是長達7年的有期徒刑。

▲黃捷針對Deepfake換臉議題，質詢法制局長王世芳。（圖／翻攝自高雄市議會）

黃捷表示，希望法制局必須了解數位性暴力犯罪型態，提供受害者法律諮詢管道，也呼籲台灣儘速針對數位性暴力修法，懇請社會各界關心和防範。

法制局長王世芳則回覆，數位性暴力氾濫越來越發達，的確必須需要修法防範，並答應將會洽請律師公會合作，未來提供相關法律諮詢與服務。

【更多新聞】

快訊／驚悚畫面曝！女騎士疑闖紅燈遭車攔腰撞噴 送醫搶救不治

果菜市場出現垃圾山！順手丟全被錄 她辯：念經沒趕上垃圾車

鳳梨揭女嬰遭虐死！父痛心「特優保母怎發的」 社會局裁處出爐

郵局前碰一聲！28歲男負債百萬墜樓爆血亡 同大樓2周內第2起

快訊／高雄7行政區「10／21停水12小時」 46.5萬戶受影響