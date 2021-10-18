鳳梨揭女嬰遭虐死！父痛心「特優保母怎發的」　社會局裁處出爐

記者許宥孺／高雄報導

網紅「鳳梨」日前透露，好友雕博11個月大女兒到蔡姓保母家2天，就疑似遭虐，頭部嚴重受創送醫搶救後不治，檢方今會同女嬰家屬複驗，雕博質疑保母有社會局合格證照，「不知道保母證照怎麼發的」。對此，社會局表示，蔡姓保母在2018年具相關資料送審，社會局依法認定通過為合格保母，案件發生後，已裁處停止托育並廢止登記，未來也不得擔任保母。

▲鳳梨好友的11個月大女兒疑遭保母虐死。（圖／翻攝自Facebook）

▲高雄市社會局兒少福利科長何秋菊。（圖／記者許宥孺翻攝）

社會局兒少福利科長何秋菊表示，蔡姓保母具有保母技術士證以及相關體檢合格證明，2018年將相關資料送進社會局審查，社會局依法認定通過後，蔡姓保母取得居家式托育服務登記證，可成為合格保母，並從事收費托育服務。

至於蔡姓保母目前是否具有托育資格？何秋菊說，案件受理後，家防中心社工員調查後，認為蔡姓保母的行為違反兒少福利權益保障法第49條第1項第15款，社會局依法裁處停止托育並廢止登記，未來也不得擔任保母工作。

▲女嬰有雙水汪汪大眼。（圖／翻攝自Facebook）

回溯事情經過，蔡姓家屬將11個月大女嬰交由53歲蔡姓保母托育，上午7點半送到，10點半就接獲保母來電，表示女嬰昏迷不醒，事後送醫搶救，仍於15日凌晨宣告不治。

▲女嬰父親雕博質疑，蔡姓保母的證照是怎麼發出來的。（圖／記者賴文萱攝）

女嬰父親雕博控訴，保母說詞不一，且事發至今，完全沒有得到道歉，當時尋找保母時，也是認為保母有社會局合格證照，還是特優保母，起初雙方接洽時，保母談吐都很正常，「結果現在出事了，她老公就說她車禍開過刀，動作遲緩、臉部會抽搐、有病，這樣還可以當保母？」質疑蔡女的保母證照是怎麼發出來的。

▲高雄市政府社會局副局長葉玉如。（圖／記者賴文萱攝）

社會局副局長葉玉如今受訪時表示，目前嬰兒真正死因還要等檢警調查才能確定，造成孩子嚴重死亡，保母居家托育的資格今天已經被撤銷；今天是廢止資格，要等死因真正確定之後，未來還能不能從這身分還要在確定。

至於女嬰父親質疑認證平台有瑕疵，葉玉如強調，能不能擔任合格托育人員，一來要看有沒有相關證照、有沒有受過訓練，二來去看居家環境是不是安全，這些都要經過檢核才可以擔任合格托育人員，這位托育人員是有經過這些檢核，擁有資格。

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