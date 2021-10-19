貨櫃奪命！基隆港強風吹斷固定樁　船上指揮手上半身慘遭夾爆亡

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆港東11碼頭17日凌晨驚傳一起工安意外！一名45歲的朱姓男子在港埠擔任指揮手，卻在船上指揮司機將貨櫃對準卡榫時，不幸被強風吹得不停來回擺動的貨櫃撞上，當場無生命跡象。發生這起工安意外後，朱男所在的公司也有內部員工出面指控，由於公司目前人手不足，造成1天工時往往超過12小時，讓許多人相當不滿，紛紛捲鋪走人。

▲基隆港船上指揮員被貨櫃撞上亡。（圖／記者郭世賢翻攝）



朱姓男子在基隆港擔任船上指揮手，負責指揮橋式起重機的司機將貨櫃吊掛至船上，17日凌晨當晚風浪9級，不過由於貨輪進港時間較晚，因此導致深夜仍在進行相關作業，但由於貨櫃一角卡榫遲遲對不上船板的固定樁，朱男指揮司機將貨櫃向上重拉嘗試對準，但地面機具卻被當晚的強風吹動，導致固定樁斷裂，讓貨櫃脫離軌道不斷來回搖擺，直接砸上站在一旁的朱男。

事發當下，由於朱男被夾在貨櫃堆中，再加上其身邊都是貨櫃，根本無法逃離，上半身受創，當場沒了生命跡象。基隆市消防局獲報後，也緊急將朱男送醫急救，但不幸仍宣告不治，而檢警也在第一時間採證，並約談負責督導碼頭狀況的黃姓督導、操作橋式起重機許姓司機後，依涉犯過失致死罪，將2人移送基隆地檢署偵辦，另名岸邊指揮官則請回。

▲基隆港船上指揮員被貨櫃撞上亡。（圖／記者郭世賢翻攝）



檢方事後依涉過失致死罪，諭知黃、許二人2萬元交保，至於詳細事故原因仍在調查釐清中。發生這起意外後，也有一名內部資深員工出面指控表示，當晚疑似貨櫃下有一卡榫出問題才發生憾事，朱男已工作8至10年，算是資深員工，這次發生意外讓大家相當害怕，讓許多人決定領完年終就離職，且公司由於人手不足，員工訓練更加不足，讓每天的工時往往都超過12小時，早成為常態；而翻開該物流公司近5年的裁處紀錄表更可以發現，該物流公司顯然已非第一次讓員工有超時行為，其2016年、2017到2018時，都曾因違反勞基法而被勞動局開出8萬至2萬不等的罰單。