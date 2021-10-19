虎豹潭心碎招魂！9歲蔡小妹爸悲喊：跟著把拔走喔…擲1次就聖筊

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市雙溪區虎豹潭16日發生一起意外！「大自然體驗營」老師、學員、學生家長共31人前往該處，不料，其中2大4小遭洪水沖走，17日陸續尋獲2大2小的遺體（45歲鍾姓男子、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳姓男子），稍早蔡姓女童家屬到溪邊招魂，現場氣氛哀戚，令人不捨。

▲▼虎豹潭奪4命，9歲蔡小妹家屬前往事故現場招魂。（圖／記者陳以昇攝，下同）

回顧整起事發經過，「天大地方自然公司」16日於新北市雙溪區虎豹潭古道舉辦「大方大自然體驗」，包括大人、孩童在內共有31人參加，途中由於山區雨勢過大，一行人決定折返，孰料，行經「梳子壩」石階時，遇上瞬間暴漲的溪水，2大4小當場被沖走。

警消獲報到場救援，17日上午清晨6時45分尋獲45歲鍾姓男子，8時45分尋獲9歲蔡姓女童，10時40分尋獲11歲劉姓男童，11時40分在六合橋下找到48歲陳姓家長，目前仍有一名8歲劉姓女童、15歲陳姓少女失聯，相關單位持續搜索中。

稍早9歲蔡姓女童的爸爸在其他家人的陪同下到溪邊招魂，嘴裡聲聲喊著女兒的小名，「跟著把拔走喔」、「聖筊哦，讓我們知道」、「我們回台北囉」，令人鼻酸，一次就擲出聖筊順利將女童帶回家。