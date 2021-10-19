阻礙逃生動線就拆！鐵柵欄也不例外　陳其邁卯起來清30年高齡危樓

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城大樓14日發生46死嚴重火警，市長陳其邁責成市府組成「老舊複合式大樓聯合稽查」專案小組，19日再針對苓雅等4棟建築動線障礙排除，陳其邁表示，下波將啟動屋齡20-30年共24棟稽查，不合規定就強制排除。

▲高市府相關單位協助清除建築障礙物，還給住民安全逃生動線。（圖／記者許宥孺翻攝）

高市府副秘書長郭添貴19日上午帶隊，率領消防局、工務局、環保局、民政局、警察局等相關單位，前往苓雅區等4棟建物排除阻礙逃生動線，由指揮官下令違建隊手持乙炔切割格柵鐵門等障礙物，及環保局協力清除，並由消防局協助設置住警器，還給住民通暢逃生動線。

▲▼鐵柵欄影響避難逃生動線，指揮官下令拆了。（圖／記者許宥孺翻攝）

郭添貴表示，18日已完成7棟建築物逃生動線障礙排除，今日第二波再完成4棟強力排除，目標10天內完成34棟避難逃生動線全部暢通行動。

市長陳其邁今受訪時指出，這禮拜開始將同步啟動屋齡20-30年共22棟建築稽查，要在最短時間內排除相關防火避難設施，違反法令、不合規定部分就強制排除。

▲▼高市府鐵腕排除建物影響逃生因素。（圖／記者許宥孺翻攝）

針對建築物安全管理制度面，陳其邁表示，未來要求管委會強制設立，申報制度也必須標準加嚴，例如現行16樓以下免申報部分，研擬將標準往下修，加速公共安全申報管理制度，必須從嚴申報、從嚴審查。

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