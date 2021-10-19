台鐵EMU3000開始環島測試！2路線「行經站點」出爐

▲台鐵EMU3000城際列車試車。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局新購入EMU3000新城際列車，目前新車正在進行試車測試，並已開始環島路線整合測試，包括順時針及逆時針環島路線測試，預計最快可於今年底上線營運。

台鐵局表示，EMU3000新城際列車已開始環島路線整合測試，測試路線包括由樹林調車場出發，經北迴線、花蓮、臺東、潮州、高雄、臺中等，再返回樹林調車場的順時針環島路線測試，以及由樹林調車場出發，經臺中、高雄、潮州、臺東及花蓮等，再返回樹林調車場的逆時針環島路線測試。

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台鐵局指出，試車除測試性能外，也會確認未來當列車行駛於各路線時，ATP讀取各地上感應子（balise）是否正常，另亦可檢視列車於各月臺停靠時，是否與月臺產生干涉、開/關門指示是否正常，以及行駛各路線時，無線電涵蓋是否足夠等，藉以實際測試營運的狀況。

▲▼台鐵EMU3000環島測試。（圖／台鐵）

在EMU3000開始環島路線整合測試前，EMU3000已陸續完成了各項性能測試與安全測試，包括：輕/重載之加速度測試、減速率測試、煞車距離測試、ATP性能測試、車廂震動測試、動輪空轉抑制測試、車輛滑走測試、電磁干擾、電磁相容、、等等測試。

台鐵局表示，後續將於列車完成各項測試，並取得IV&V核發安全營運證明後，再正式投入營運，預計今年底可上線營運。