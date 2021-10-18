普悠瑪事故釀18死！司機員一審判4年6個月　台鐵回應了

▲2018年普悠瑪列車翻覆事故今天一審判決出爐。（圖／記者宋良義攝）

記者許維寧／台北報導

台鐵6432次普悠瑪號於2018年10月21日宜蘭蘇澳新城站翻覆出軌，釀成18死、215傷悲劇。司機員尤振仲、時任台鐵機務處副處長柳燦煌、綜合調度所長吳榮欽等3人被依過失致死罪遭檢調起訴，事故滿3周年前夕，宜蘭地院今（10/18）宣判一審結果，尤振仲遭判4年6個月，柳燦煌、吳榮欽獲無罪。台鐵局則表示尊重判決結果。

今天一審結果出爐，台鐵局也於中午表示，對於宜蘭地方法院108年度矚訴字第一號過失致死案件刑事一審判決結果，臺鐵局予以尊重，並於審理過程中充分配合司法調查，提供相關資料。

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6432次新馬事故後，台鐵局說明，已於事故後修訂相關管理須知、強化考核機制、建立賞罰機制、成立司機員考核精進小組，同時研發出考核超速自動篩選程式，提升司機員考核效率及精度。另以泳道化方式重新修訂司機員標準作業程序，包括4大項62小項態樣，確保車輛故障或事故時之安全處理程序。

經檢討，台鐵局已於107年11月15日修訂「列車自動防護系統(ATP)使用及管理要點」，及因應ATP隔離開關遠端監視系統優化案及配合規章標準化與泳道化，於108年7月15日修訂「ATP隔離開關遠端監視系統使用操作程序」及12月2日修訂「列車自動防護系統(ATP)遠端監視系統調度員操作標準作業程序」，上述各項規定皆已完成相關人員教育訓練並落實執行。

為確保行車安全，臺鐵局說明，已推動安全改革，透過檢視人、車、路三面向健全工地管理、改善風險路段、強化軌道結構、提升車輛妥善率、確保行車運轉安全。此外亦積極強化橫向聯繫、辦理高階技術會報及訂定重賞重罰激勵機制等務實作為。

台鐵局說，預計今年底將完成導入台鐵安全管理系統(SMS)，由過去被動式治標方式轉變為主動式治本機制，同時於年底前引進專業技術服務將SMS各項作業指引內化至基層落實執行，建立安全文化。交通部預計明(111)年起辦理第三方對臺鐵局進行評鑑，以確保SMS系統有效落實執行。