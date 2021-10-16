合影鳴日號坐月台被嗆「想當亡美」　糗爆了...警一併通知她公司

▲南山人壽承租台鐵鳴日號，卻有女員工坐在月台拍照引發網友議論。（圖／翻攝臉書《台灣便當管理局-附屬鐵路部》）

記者邱中岳／台北報導

台鐵鳴日號在國慶日由南山人壽承租，由台東開往蘇新站18時23分到，11日16時5847由蘇新開車往北沿途停靠羅東、七堵等站，但卻有南山人壽女員工，在IG貼出坐在月台上，雙腳懸空在鐵路軌道線上引發網友議論。

據了解，拍下照片的謝姓女子，在IG上貼出坐在月台上雙腳懸空的在鐵路軌道上的照片，還感謝公司包下火車，讓她享受高峰會員的尊榮，此舉引發網友痛批。

有網友留言痛批，「所以為了拍照這樣當亡美也可以？」，事後疑似當事人也留言回嗆「請問關你屁事」，並強調，整台鳴日號是公司包下來，給南山同仁專屬使用的列車。

該名女子更在截圖上附註文字，列車停在宜蘭，就是「特意停下來給我們拍照用」，車頭車尾隨便我們拍，完全沒有危險，因為刻意要讓我們拍照留念，更嗆聲「不想看可以不要看」。

最後截圖被臉書社團《台灣便當管理局-附屬鐵路部》在16日也轉發該名女子IG上的違規照，警方事後獲悉，也前往了解，因16日接獲檢舉為週末假日，並未與拍照的謝姓女子取得聯繫。

警方事後也將在18日通知南山人壽以及謝姓當事人，並通知到案確認違規時間、地點，女子行為恐違反《鐵路法》，將在通知到案說明後轉由交通部進行裁罰。

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