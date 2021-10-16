她「坐火車月台拍美照」挨轟還回嗆！台鐵已報警最高可罰7500元

▲女子違規坐月台被圍剿。（圖／翻攝臉書社團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」）

記者李宜秦／台北報導

觀光列車鳴日號復駛，吸引大批民眾搶搭拍照，不過有南山人壽員工近日搭車時，卻坐在鳴日號機車頭前拍照，被網友勸阻還回嗆「關你屁事？」對此，台鐵局證實此舉已違反鐵路法71條，已報警移交鐵路警察處理，可對當事人處以1500到7500元的罰鍰。

臉書粉專台灣便當管理局－附屬鐵路部今日發文指出，一名女性網友在社群軟體上貼出一張照片，是她坐在觀光列車鳴日號機車頭旁拍攝的照片，她坐在月台上，一旁就是火車機車頭，有網友勸阻「為了拍照當亡美也可以？」但她回嗆「請問關你屁事？」

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事後該名女網友還發布動態怒嗆，「整台鳴日號是公司包下來給南山人壽員工專屬使用的列車，列車停在宜蘭，就是特意停下來給我們拍照用，車頭車尾隨便拍，完全沒有危險，因為刻意要讓我們拍照留念，請問跟你有什麼關係？不想看可以不要看，不要愛看又愛講，請問你是時間很多？我脾氣不太好，就喜歡封鎖人而已。」

對此，台鐵局營運安全處長林景山表示，該女的行為已違反鐵路法71條，台鐵局已經報警移送鐵路警察辦理，事後開罰事宜將由鐵警處理，根據鐵路法規定，可對當事人處以1500到7500元的罰鍰。