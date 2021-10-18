普悠瑪事故滿三年！家屬含淚重返事故現場：願你當個快樂天使

▲▼普悠瑪將滿三年，罹難者家屬重返現場追思。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

台鐵6432次普悠瑪2018年10月21日於宜蘭蘇澳新城站翻覆出軌，釀成重大傷亡！事後檢方偵結，司機員尤振仲、時任台鐵機務處副處長柳燦煌、綜合調度所長吳榮欽等3人被依過失致死罪起訴。事故滿3周年前夕，宜蘭地院18日審結，尤振仲遭判4年6個月，柳燦煌及吳榮欽則獲無罪。而於此同時，一名罹難者李詩涵家屬也前往事故現場追思，眾人難掩悲傷情緒不停落淚，但仍堅強表示，「不管判決如何，這都是神的旨意」。

普悠瑪出軌事件釀成18死、215傷慘劇，宜蘭地檢署事後組成專案小組調查，認為司機員尤振仲擅自關閉列車自動防護系統（ATP），並以超過時速140公里的速度通過「速限75公里」的新馬車站前彎道，明顯超速行駛，為列車翻覆主因，因此將他依過失致死罪起訴。

另外，普悠瑪營運以來，未與ATP遠端監視系統連線，故認定時任台鐵機務處副處長柳燦煌以及綜合調度所長吳榮欽亦涉有過失，同樣也被依過失致死罪起訴。而宜蘭地院今審結，司機員尤振仲依過失致死罪判刑4年6月，柳燦煌、吳榮欽2人則無罪。

於此同時，罹難者李詩涵家屬也前往事故現場追思，儘管事件已過3年，但想起過世的親人仍是難掩情緒不停落淚，其中一名家屬更在禱告時吐露，年邁的老父老母因走不出悲傷，而未前來追思，希望亡者能夠見諒，場面相當哀戚。另外，家屬也表示，日子再苦，家人們都還是會堅強的過，不管今日判決結果如何，「這都是神的旨意」，會予以尊重。