半輩子都在為台灣寫作⋯作家陳柔縉享年57歲　文化部長李永得哀悼

▲作家陳柔縉從記者轉行為作家，投入臺灣文史30年，以平易的著作讓讀者認識臺灣近現代生活的發展，遺憾車禍不治，享年57歲。（圖／王志元攝影／Openbook閱讀誌提供）

記者林育綾／台北報導

作家陳柔縉從記者轉行為作家，投身臺灣文史已30年，日前遭遇車禍，經住院搶救數天後仍於18日宣告不治，享年57歲，文壇也一片哀悼。文化部長李永得表示，他與陳女士過去同是新聞從業人員，對其《總統的親戚》一書留下深刻印象，此次猝逢變故，令人深感哀思與悼念。

陳柔縉長年投身臺灣文史領域，尤其對日治時期的常民文化相當有研究，而她擅長透過深入淺出的著作，讓讀者認識臺灣近現代生活的發展。就有讀者讚「雖然議題不算大眾，但拜讀過陳老師寫的書，實在非常精彩！」而出版陳柔縉多本著作的麥田出版社，也臉書貼出三張黑白相片哀悼，發文「慟~~~！我們敬愛的陳柔縉老師走了」以表不捨。

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文化部長李永得表示，他與陳女士過去同是新聞從業人員，對其《總統的親戚》一書留下深刻印象，而陳柔縉女士著作，書寫出許多扎根土地及富涵歷史深度的作品，創作能量豐沛，此次猝逢變故，令人深感哀思與悼念。

旅日作家張維中也在臉書哀悼，「令人錯愕且感傷。那麼好的人才，那麼多仍等著她絮語的台灣點滴。」更提到，「陳柔縉在日本也頗負盛名，因為她書寫許多台灣在日治時代的題材，不僅讓在地台灣人了解過去，也讓日本人認識更多文化層面的台灣。近年來台灣書籍日譯，在這一波新的台灣熱之中，她是功不可沒的一員。謝謝她留下許多的好作品。願陳柔縉老師一路好走，在天國成為繼續說故事的天使。」

臉書粉專「活水來冊房」也說，「陳柔縉老師的作品，一直是臺灣庶民史寫作的標竿，三十年來，一直走在前面，示範給後頭無數的讀者和研究者看：臺灣史要這樣寫才有趣喔。歷史文獻要這樣用才活喔。」但也遺憾表示「然而她不得不輟筆了。」、「她會一直活下去，在臺灣史裡，在作品裡。」



根據陳柔縉生前自述，從90年代初期就開始訪談歷史人物，追尋臺灣的舊事，考證物質文明，至今已30年。最為可貴的是，她將這些長期訪談與考證結果，化為平易近人的著作，呈現這些歷史舊事並不只存在於教科書與紀錄文件中，而是曾貼近人們的日常生活，讓讀者對自身周遭的臺灣文史，產生更親切的瞭解與認同，對於臺灣歷史與文化推廣普及有著深刻的影響力。

陳柔縉著作有《私房政治：25位政治名人的政壇秘聞》、《總統的親戚》、《台灣西方文明初體驗》、《宮前町九十番地》、《台灣摩登老廣告》、《人人身上都是一個時代》等，2020年甫出版長篇時代小說《大港的女兒》受到好評，並曾以《台灣西方文明初體驗》及《人人身上都是一個時代》二度獲得金鼎獎，是當代文壇書寫常民文史領域的代表性作家。