作家陳柔縉車禍不治！麥田出版PO「黑白照哀悼」：敬愛的老師走了

生活中心／綜合報導

作家陳柔縉15日在淡水騎乘單車發生車禍，經淡水馬偕醫院搶救無效下午宣告不治，享年57歲。為陳柔縉出版多本著作的麥田出版社在其臉書貼出三張黑白相片哀悼，並發文「慟~~~！我們敬愛的陳柔縉老師走了」表達不捨。

陳柔縉出生於雲林，台灣大學法律系司法組畢業，曾任平面媒體記者，現為台灣大學新聞研究所兼任副教授、專欄作家，主要著寫人物與日本時代社會生活相關題材，著有《總統的親戚：揭開台灣權貴家族的臍帶與裙帶關係》、《台灣西方文明初體驗》、《宮前町九十番地》、《舊日時光》、《人人身上都是一個時代》、《榮町少年走天下：羅福全回憶錄》、《大港的女兒》等。

陳柔縉曾兩度獲得金鼎獎，其著作也多次得到出版社十大好書、年度好書等推薦。

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陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔在臉書發文：「陳柔縉學姐的台灣西方文明初體驗，人人身上都是一個時代，宮前町九十番地，都是我列給學生們的重要讀本。這樣一位非常溫柔謙和聰慧的學姐，台灣史的重要散文家，真是文壇的一大損失，令人難過。」

金鐘編劇鄭心媚也發文「悼，沒碰過面，但看過她寫的很多故事，也聽過她很多故事的作家，一直是我心中台灣寫歷史小說的第一人。」