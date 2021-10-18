名作家騎單車遭追撞搶救3天亡　外送員涉過失致死罪送辦

記者陳豐德／新北報導

金鼎獎作家57歲陳柔縉15日在淡水騎乘單車發生車禍，被一名Uber Eats的外送員追撞，導致頭部重創昏迷，緊急送往淡水馬偕醫院救治後仍無法脫險，18日下午宣告死亡，警方將依照過失致死罪嫌將外送員函送偵辦，明日將進行刑事相驗確定死因。

▲陳柔縉遭外送員追撞急救３日後宣告不治。（圖／記者陳雕文翻攝）



據了解，當日下午5時許陳柔縉騎著單車在淡水區中正東路二段上，往三芝方向騎乘，但因為後方同向的50歲賴姓美食外送員未注意車前狀況、保持安全距離，導致追撞後兩人均摔倒，賴男僅右手受到擦傷，但陳柔縉頭部受到重創，送往醫院緊急手術後，轉進加護病房內可惜仍未醒轉，18日下午宣告不治。

陳柔縉出生於雲林，台灣大學法律系司法組畢業，曾任平面媒體政治記者，現為台灣大學新聞研究所兼任副教授、專欄作家，主要著寫人物與日本時代社會生活相關題材，著有《總統的親戚：揭開台灣權貴家族的臍帶與裙帶關係》、《台灣西方文明初體驗》、《宮前町九十番地》、《舊日時光》、《人人身上都是一個時代》、《榮町少年走天下：羅福全回憶錄》、《大港的女兒》等。

▼擅長台灣常民史的知名作家陳柔縉身亡。（圖／翻攝台大新聞研究所網站）

