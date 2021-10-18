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陳柔縉看盡官場百態　政治記者轉行寫「庶民歷史」

擅長台灣常民史的知名作家陳柔縉驚傳發生車禍，目前在加護病房搶救當中。（圖／翻攝台大新聞研究所網站）

▲擅長書寫台灣常民史的知名作家陳柔縉，車禍搶救3天18日不治身亡。（圖／翻攝台大新聞研究所網站）

中央社記者邱祖胤台北18日電

擅長爬梳台灣庶民生活史的作家陳柔縉，精準的文字與溫暖筆調，喚起許多人對老台灣的記憶與感懷，但她從小的志願竟是想當大官、做大事，直到當了記者，看盡官場百態，才轉而成為治「小史」的書寫者。

陳柔縉2018年接受中央社「文化+雙週報」專訪曾表示，她不太喜歡思考那種大的歷史，那是史家的事情，「歷史是滿個人的事，也是一件很有意義的事。」 陳柔縉認為歷史應該從家族史看起，「爸爸的一輩子怎麼過？爸爸怎麼和媽媽結婚？又怎麼生下我？我又是生在什麼樣的時空？如何從鄰近的國家認識我的國家不是正常的國家？站在2018年的台北，又是面對什麼樣的未來？」

陳柔縉1964年生於雲林，台灣大學法律系司法組畢業，曾任「聯合報」政治組記者、「新新聞」資深記者、專欄作家，後來秉持情境與故事才是歷史趣味核心的一貫精神，專事歷史寫作。

陳柔縉生前認為，歷史應回歸到教育的根本，人們應該大膽提問：「歷史是否可以成為一種生命教育，從歷史學習生死。」

陳柔縉在專訪中也坦言自己小時候曾經想當官、做大事，「官這回事在史書裡很大氣，先天下之憂而憂、後天下之樂而樂，然而現實裡又是另一番風景，醜聞多、私事得攤在陽光下；要從小官當到大官，更得走上漫漫長路。」 後來誤打誤撞當了記者，跑了幾十年政治新聞，也見過無數的官，驀然回首才發現，「生活」比起大部頭、口號式的「歷史」來得更迷人，陳柔縉於是開始關注日治時期的台灣庶民生活。

陳柔縉探究龜甲萬醬油、女人戴的胸罩、為什麼口紅會流行等庶民小事，在「一個木匠和他的台灣博覽會」裡從300個紀念章看細膩的30年代台灣民間文化，就連她的成名代表作「總統是我家親戚」，也是從超過4000張的結婚啟事和訃聞，建構台灣統治階級家系及裙帶關係。

陳柔縉在專訪中說她喜歡從「再生活不過」的日常裡看歷史，尤其對「跑在時代前端」的素人感到好奇，說她自己可能從小就愛搞怪，但又搞怪不起來，於是只好從文字下手，透過文字對過往歷史提出疑問。

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