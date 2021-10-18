「蔡英文在國民黨佈建線民」　邱毅：一日不除成不了戰鬥藍

▲邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委黃國書遭爆料，學生時代曾當情治單位的線民，並宣布退黨，不再連任。然而，駐日代表謝長廷2007年參選總統時，也遭時任立委邱毅指控是調查局的線民，謝長廷為此告邱毅等人誹謗，最後不起訴處分。邱毅18日除了談及謝長廷一事，更爆料總統蔡英文在國民黨佈建線民。

邱毅表示，白色恐怖時代，國民黨黨國一家，統領情治單位，包括國安局、情報局、調查局、警備總部、大學內知青黨部等，許多大學生在威脅利誘下成為線民，幹起通風報信的抓耙子勾當，其中最有名的便是謝長廷，「當時，我手裡掌握著調查局線民手冊，又有前副局長高明輝等人做為証人，謝長廷根本無可抵賴，以致於選情大崩盤，馬英九在毫無懸念下登上高位」。

現在民進黨執政，蔡英文也學起國民黨那一套，而且還「青出於藍而勝於藍」。蔡英文在國民黨裡佈建了不少線民，致使國民黨的機密檔案、秘密武器，民進黨都能事前掌握，制敵機先。這些綠營潛伏的細胞缐民一日不除，國民黨絕對成不了戰鬥藍，反而會被刻意挑撥離間，變調成為「內鬥藍」。台灣的政治江湖早成了「無間道」，藍藍綠綠、形形色色，根本分不清辨不明！

▲謝長廷（圖／ETtoday資料照）

對於被指控是線民，謝長廷17日表示，參選總統時，有人說他是蔣經國安排在黨外建立民進黨的高級線民，但並無任何證據，而指控者又都是當年迫害民主運動應受轉型正義追查的前調查局官員、幹部和中資媒體。

謝長廷指出，故總統李登輝出版的日記及蔣經國多年祕書王家驊在蔣逝世30年紀念會上明確說「民進黨建黨，蔣經國先生其實直到當天才知情」；立法院長游錫堃在「衝破黨禁1986」這本書說，組黨前的建黨十人小組及組黨前一天的祕密會議，謝長廷都有參加，而且是黨名提案者，這裡面有任何人是線民，國民黨及蔣經國怎麼會不知道？

謝長廷提到，事後在他案民事訴訟傳訊這些調查局幹員長官出庭具結作證，他們都承認當時沒有掌握民進黨要組黨的日期，還因此被國安單位究責，「至於我是不是線民？或曖昧說諮詢委員或人員，或推說不清楚，甚至說『立法委員誇大亂說的』，可見這些都是選舉期間抺黑，並企圖醜化當年組黨的價值以及建黨先進的勇氣和智慧而己。」