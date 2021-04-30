楊梅茶業改良場將遷至嘉義？　鄭文燦：爭取現址整體規劃

▲市議員涂權吉關切楊梅茶葉改良場他遷後，原址規劃。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市楊梅區的茶葉改良場總場傳將遷至嘉義，引發地方關注。楊梅區市議員涂權吉30日於市政總質詢中要求市長鄭文燦重視，若未來遷場後原場址的規劃。鄭文燦表示，假設農委會未來決定遷址，市府爭取將楊梅茶改場現址進行整體規劃，保留綠地及茶業文化，作為台灣茶業走向國際的第一站。

▲市議員涂權吉關切楊梅茶葉改良場他遷後，原址規劃。（圖／涂權吉提供）

涂權吉議員於市政總質詢中，關心楊梅茶業改良場是否將遷至嘉義，並建議若未來遷場，原場址可規劃茶業博物館或歷史文化館，並保留綠地作為休閒生態園區。鄭市長表示，有關行政院農業委員會楊梅茶業改良場是否遷至嘉義，目前所知行政院農業委員會茶業改良場所規劃大致方向，原場址預計作為「行政院農業委員會茶業改良場-北部分場」，負責承接苗栗以北至宜蘭等縣市茶葉業務，仍會持續為地方服務。

而從茶業發展史來看，楊梅埔心非常重要，不僅是茶業改良場總場的所在地，也是台灣茶業現代化、機械化的第一站，假設農委會未來決定遷址，市府也可爭取將楊梅茶改場現址進行整體規劃，保留綠地及茶業文化，作為台灣茶業走向國際的第一站。

據指出，楊梅區茶葉改良場於1903年在舊稱草湳坡的埔心地區，設立安平鎮製茶試驗場，從事茶樹栽培、茶品改進與推展茶葉外銷等工作；1968年試驗場改制為茶業改良場，不僅持續茶改工作，更開放團體參訪，讓民眾深入瞭解製茶產業。茶改場位在埔心區邊緣，佔地廣達10餘公頃，被喻為是該區的綠色公園。

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