藍議員憂華航染疫重創桃園經濟　鄭文燦承認確診事件有擴大

▲市議員葉明月說，市民戴口罩出現鬆懈。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

憂華航機師染疫事件，造成市民恐慌並重創桃園經濟，市議員葉明月、徐玉樹29日在市政總質詢時，不約而同要求市政府加強宣導八大場所戴口罩，建議確診者不一定要送到人口綢密的桃園市。市長鄭文燦承認，華航機師確診事件已有擴大，已做好各項防範措施。

葉明月說，疫情好不容易已經穩定下來，但這兩天又爆發新的疫情，染疫者四處趴趴走，她發現很多人聚在一起，都沒有戴口罩，大家很擔心、也很緊張，萬一發生更嚴重的疫情，讓一年多來的認真努力白費，不知道該怎麼辦？

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鄭文燦承認，華航機師確診事件的確已有擴大，目前部桃已進駐華航，進行核酸檢測、抽血驗抗體、注射疫苗三合一動作，另外，諾富特飯店有確診之風險，已採取嚴格防疫計畫，目前中央疫情指揮中心昨天深夜已決定今天將飯店淨空，422名機組人員、工作人員後送到集中檢疫所及防疫旅館。

「此次華航機師染疫事件，桃園社區是否有傳播風險？」，葉明月非常擔心，因為民眾已經出現鬆懈狀況，她請衛生局，一定要嚴格執行八大場所戴口罩的要求。

▲徐玉樹憂華航機師染疫，重創桃園經濟！（圖／市議會提供）

「每次疫情爆發，確診者一定要送到桃園嗎？」徐玉樹為桃園市200多萬市民叫屈，此次華航染疫延燒波及學校，桃園、中壢、平鎮也出現確診者蹤跡，他憂心，只要疫情出現在桃園，經濟一定受到重創，所有遊客也不到桃園。

徐玉樹說，為避免恐慌，市府可以建議中央，確診者可以送到適合的地方，而非一定要到人口綢密的處所，況且，國際機場在桃園，確診者也並不一定非要送到桃園，他也質疑，每天有確診者從國外進入台灣，難道進入機場不用檢疫程序嗎？

鄭文燦表示，華航機師染疫足跡熱區已有公布，沒有公布的地點同樣有消毒，只要是營業場所或學校樂齡中心一律停止活動一周。至於確診者送桃園問題，他表示，每個縣市都有責任醫院，只是桃園位於國門第一線，收治數量比較多。機場在桃園除了帶來經濟繁榮，也要面對機場帶來的負擔。從國外進入台灣確診者，是因檢疫14天才被發現，這個規定不一定可以防堵所有案件，除非全面鎖國。

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