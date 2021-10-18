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雲林78線接系統環道「路面整修」10小時　用路人提早改道

▲施工期間改道路線為「台78線西行→國道1號雲林系統交流道北上入口匝道→國道1號斗南交流道北上出口匝道→經大業路轉斗南交流道南下入口環道→國道1號南下往大林方向」。（圖／雲林縣政府提供）

▲施工期間改道路線為「台78線西行→國道1號雲林系統交流道北上入口匝道→國道1號斗南交流道北上出口匝道→經大業路轉斗南交流道南下入口環道→國道1號南下往大林方向」。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

高速公路局中區養護工程分局辦理「110年國道1號大雅至大林路段瀝青混凝土路面整修工程」刨鋪路面，原訂於10月13日(星期三)20時至翌日6時進行台78線西行往國道1號雲林系統交流道南下入口環道路面整修，因天氣因素延至10月19日(星期二)20時至翌日6時辦理，屆時將封閉該處環道，請用路人配合提前改道。
 
施工期間改道路線為「台78線西行→國道1號雲林系統交流道北上入口匝道→國道1號斗南交流道北上出口匝道→經大業路轉斗南交流道南下入口環道→國道1號南下往大林方向。」

雲林縣政府工務處表示，請駕駛人行經交通管制區域減速慢行，並依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面說明行駛，遵守管制人員導引，以確保行車安全，造成不便之處，尚請見諒與配合。

工務處表示說明，請駕駛人隨時注意該路段資訊可變標誌顯示，亦可撥打168(路況報導專線)、1968(路況查詢專線)及收聽警察廣播電臺，或上高速公路局全球資訊網 www.freeway.gov.tw, 以瞭解最新施工路況。


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