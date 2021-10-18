馬鳴山鎮安宮傳承與弘揚民俗文化　成立「五年千歲文化中心」

▲文化中心結合學界與文史工作者，分工成立各組協助紀錄、宣傳與維護保存工作，為推動弘揚與保存民俗的重要組織。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林馬鳴山鎮安宮為五年千歲信仰中心，是具有兩項民俗文化資產的廟宇，包含元宵上元祈安遶境與吃飯擔，以及雲嘉平原五百個自然聚落參與的五年大科，「馬鳴山鎮安宮五年千歲文化中心」的開幕，為臺灣首間為保存國家重要民俗而成立，以傳承與弘揚民俗文化為主要工作。

▲雲林馬鳴山鎮安宮為五年千歲信仰中心，是具有兩項民俗文化資產的廟宇，包含元宵上元祈安遶境與吃飯擔，以及雲嘉平原五百個自然聚落參與的五年大科。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

五年千歲文化中心正式成立，文化館與多媒體室同步開放，作為介紹五年千歲文化以及五年大科、元宵遶境吃飯擔兩項民俗的場域，後續也將陸續新增各項場館。鎮安宮主委章金樹表示，文化中心結合學界與文史工作者，分工成立各組協助紀錄、宣傳與維護保存工作，並逐步規劃設立文化館、多媒體室、展覽館、資料館等相關場館，作為推動弘揚與保存民俗的重要組織。

▲「馬鳴山鎮安宮五年千歲文化中心」的開幕，為臺灣首間為保存國家重要民俗而成立，以傳承與弘揚民俗文化為主要工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

主委章金樹說，五年千歲文化中心將聘任長期研究記錄五年千歲文化十餘年的政治大學教授洪瑩發博士擔任主任，知名民俗攝影家李永倫擔任紀錄組長，及眾多同好擔任中心義工，共同推動五年千歲文化的相關工作。

文化觀光處長陳璧君指出，五年千歲文化橫跨雲林、嘉義、彰化、臺南等縣市，為傳承與弘揚五年千歲文化，馬鳴山鎮安宮特別號召信眾、義工、研究紀錄者成立文化中心，能與文化處相關工作相輔相成，期許其作為雲林縣民俗文化推廣的火車頭。

▲文化中心結合學界與文史工作者，分工成立各組協助紀錄、宣傳與維護保存工作，為推動弘揚與保存民俗的重要組織。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，此次整合雲林縣內的四個國家民俗文化資產:馬鳴山五年大科、六房媽過爐、北港迎媽祖及口湖牽水車藏進行文化推廣教育活動，可以長期帶動雲林民俗文化的保存與推廣工作，感謝馬鳴山鎮安宮的長期主動作為與帶動相關保存文化團體。

▲文化中心結合學界與文史工作者，分工成立各組協助紀錄、宣傳與維護保存工作，為推動弘揚與保存民俗的重要組織。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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