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農業缺工亂象　雲林傳逃逸外勞租田耕種謀生

▲雲縣府秘書長曾元煌親自主持跨機關會議，除縣府勞青處、民政處、農業處、建設處、警察局等府內單位外，並邀請雲林縣專勤隊、雲林縣調查站及各工業區服務中心等機關派員與會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林為農業大縣，驚傳有部分農民聘僱失聯、逃逸外籍人士在田間非法工作，甚至部分農民將農地租給失聯、逃逸外籍人士種植農作物謀生，情況嚴重。（示意圖，與違法案無關／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

外籍勞工逃逸問題多，雲林為農業大縣，農業人力長期缺工，驚傳有部分農民聘僱失聯、逃逸外籍人士在田間非法工作，甚至部分農民將農地租給失聯、逃逸外籍人士種植農作物謀生，情況嚴重。縣府接獲通報透過跨機關會議，期各機關合作共謀解決之道。

雲林縣長張麗善近期接獲許多鄉親及民意代表求助，本月13日由縣府秘書長曾元煌親自主持跨機關會議，除縣府勞青處、民政處、農業處、建設處、警察局等府內單位外，並邀請內政部移民署雲林縣專勤隊、雲林縣調查站及各工業區服務中心等機關派員與會。

縣府勞青處處長張世忠處長，雲林縣移工人口數截至今年8月有2萬1016人，分別為從事產業移工有1萬2836人及社福移工有8千180人，依據移民署統計在國內行蹤不明移工人數至8月底5萬3293人，而雲林縣通報移工行蹤不明人數至9月底計1千140人。

▲雲縣府秘書長曾元煌親自主持跨機關會議，除縣府勞青處、民政處、農業處、建設處、警察局等府內單位外，並邀請雲林縣專勤隊、雲林縣調查站及各工業區服務中心等機關派員與會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲縣府秘書長曾元煌親自主持跨機關會議，除縣府勞青處、民政處、農業處、建設處、警察局等府內單位外，並邀請雲林縣專勤隊、雲林縣調查站及各工業區服務中心等機關派員與會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

會議中各機關代表對於防制外國人非法工作具有高度共識，雲林縣政府指出，將透過民政、農政系統，協請鄉鎮市公所及各村里長辦公處廣播，加強宣導農民勿聘僱失聯(逃逸)外國人工作，違反者將依就業服務法規定裁處新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，並呼籲農民應避免將農地租賃給失聯(逃逸)外國人耕作，也不可聘僱利用假日打工之移工工作。

雲林縣政府表示，亦請農業處加強宣導及輔導符合申請農業外展或農業移工的事業單位申請合法移工，以解決農業缺工問題；另外請建設處及各工業區服務中心向轄區內有聘僱移工的事業單位向其所屬移工加強宣導，切勿利用休假時間到田間非法打工，如經查獲將會被勞動部廢聘並遣送出國。

另，對於加強查緝外國人非法工作部分，則由縣政府及雲林縣專勤隊等相關執法單位，於近期內規劃加強聯合查緝等相關作為。雲林縣專勤隊表示，移民署對於保障人權，取締不法之決心及能力是不容挑戰，民眾如發現外國人非法工作，可撥打該隊檢舉專線05-534-6119，提供查處資訊，以保障國人就業權利。

▲雲縣府秘書長曾元煌親自主持跨機關會議，除縣府勞青處、民政處、農業處、建設處、警察局等府內單位外，並邀請雲林縣專勤隊、雲林縣調查站及各工業區服務中心等機關派員與會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林為農業大縣，驚傳有部分農民聘僱失聯、逃逸外籍人士在田間非法工作，甚至部分農民將農地租給失聯、逃逸外籍人士種植農作物謀生，情況嚴重。（示意圖，與上述案件無關）（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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