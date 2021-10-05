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遊雲林每消費500元　發票換10%現金+抽特斯拉

▲中央推出振興5倍券將於10月8日正式上路，為促進振興5倍券能「券留雲林」，雲林縣政府推出抽百萬名車(特斯拉)活動，爭取國人來雲林消費振興5倍券。（圖／記者蔡佩旻翻攝））

▲雲林縣政府配合振興5倍券振興商家經濟，活動期間民眾於本縣營業登記地點或稅籍登記之商店消費，累計消費滿500元以上者，憑發票兌換發票金額10%現金回饋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央推出振興5倍券將於10月8日正式上路，為促進振興5倍券能「券留雲林」，雲林縣政府編列2千500萬經費加碼送現金，每人憑8日後到雲林消費之發票即可兌換現金，每人最高回饋500元，並可於111年5月18日參加抽百萬名車(特斯拉)活動，爭取國人來雲林消費振興5倍券。

雲林縣政府配合振興5倍券振興商家經濟，提升民眾消費意願，活絡店家銷售商機，活動期間民眾於本縣營業登記地點或稅籍登記之商店，或其他類(包含擁有評鑑標章的觀光工廠及本府認定的休閒農場)消費，累計消費滿500元以上者，憑發票兌換發票金額10%現金回饋。

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雲林縣長張麗善指出，現金回饋將自10月18日開始於全縣各戶政事務所接受兌換，民眾須持個人有效證件及消費發票前往兌換，週一至週五兌換時間上午9點至下午5點半，週六則上午9點至12點，總金額2500萬元兌完為止，發票則將由縣府收執轉贈社福團體。

▲中央推出振興5倍券將於10月8日正式上路，為促進振興5倍券能「券留雲林」，雲林縣政府推出抽百萬名車(特斯拉)活動，爭取國人來雲林消費振興5倍券。（圖／記者蔡佩旻翻攝））

▲中央推出振興5倍券將於10月8日正式上路，為促進振興5倍券能「券留雲林」，雲林縣政府推出抽百萬名車(特斯拉)活動，爭取國人來雲林消費振興5倍券。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，雲林縣本月開始陸續推出國際偶戲節、顏思齊開台400年、國際咖啡節，及明年北港燈會、紫斑蝶季等主題活動，及多項特色觀光小旅行，歡迎大家來雲林旅遊消費。

縣政府說明，自110年10月18日起開放兌換至預算額度用罄為止。回饋兌換辦法：(一)兌換方式：消費者持110年10月8日起於本縣商店或其他類的消費發票，持個人有效證件至兌換地點兌換。(二)兌換地點：本縣各戶政事務所兌換。(三)兌換時間：星期一至星期五上午9點至下午5點半，星期六上午9點至12點，星期日及國定假日休息，兌換之發票將由本府收執轉贈社福團體。(四)每人最高兌換現金500元。

「2021遊雲林抽百萬名車」活動，凡於110年10月8日起至111年4月30日活動期間內，在雲林縣單筆消費金額滿500元以上之實體發票或雲端發票，即可憑發票至「遊雲林抽百萬名車」活動網站，輸入完整「消費方式」、「登錄統一發票」、「基本資料」等資訊，可獲得1次「遊雲林抽百萬名車」抽獎資格，滿1千元可抽2次，依此類推，每人最多10次抽獎機會。每張發票號碼抽獎限中獎1次，不得重複中獎。

▲中央推出振興5倍券將於10月8日正式上路，為促進振興5倍券能「券留雲林」，雲林縣政府推出抽百萬名車(特斯拉)活動，爭取國人來雲林消費振興5倍券。（圖／記者蔡佩旻翻攝））

▲雲林縣政府配合振興5倍券振興商家經濟，活動期間民眾於本縣營業登記地點或稅籍登記之商店消費，累計消費滿500元以上者，憑發票兌換發票金額10%現金回饋。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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