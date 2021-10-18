體驗「國際消除貧窮日」　串蚵殼工資曝：一日最多400元

▲雲林家扶中心今日於縣府舉行串蚵體驗，縣長張麗善在家扶媽媽引導下將蚵殼打洞串綁起來，2米長繩上需綁上10～15片蚵殼而獲得4元貼補家用。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林家扶中心今(18)日於縣府舉行串蚵體驗，在家扶媽媽引導下將蚵殼打洞串綁起來，2米長繩上需綁上10～15片蚵殼而獲得4元貼補家用，10條繩子為一單位，家扶家長為了謀生終日與蚵為伍打洞串綁。家扶指出，雲林受扶助家庭月收入低於2.5萬將近7成，希望有更多企業、團體提供援助、就業機會助他們脫貧。

雲林家扶目前共服務約1千戶家庭、2千名學童，依據雲林家扶接受服務家長收入統計，依序收入2萬～2.5萬元有269戶達23.53％，再來是未滿1萬元有256戶22.4％，接下來則是1.5萬～2萬元有224戶佔有19.6％，而其影響工作選項的有家長教育程度、健康問題、居住地點、子女年齡層等。

▲胡媽媽居住偏鄉箔子寮漁村，為照顧幼兒，無法遠離村莊就業，靠串蚵殼維生。（圖／記者蔡佩旻攝）

來自箔子寮漁村的胡媽媽說嫁到村裡8年，公公過世、先生在麥寮上班，要照顧2個幼稚園的孩子，瑣碎的時間無法正常上班，尤其漁村偏遠，只能與近70歲的婆婆一同依賴「串蚵殼」貼補家用，串蚵殼從打洞到綁蚵殼，一條僅換4元工資，10條為一串，每天從早串到晚一個人最多能串10串，也約只能獲得400元左右工資，辛苦又無奈。

雲林縣長張麗善表示，17日是「國際消除貧窮日」希望大家一起關注偏遠鄉鎮的弱勢家庭感同身受，陪伴與關懷一同投入弱勢家庭成長。收入偏低的原因則有家長教育程度、健康問題、居住地點、子女年齡層等，除感謝雲林家扶52年來協助了近4000戶的弱勢家庭經濟自立，並持續不斷關懷弱勢家庭，呼籲大家要持續關心社會的弱勢，協助他們提升家庭生活環境並提升家庭的經濟力，消除一切形式的貧窮。

▲串蚵殼從打洞到綁蚵殼，一條僅換4元工資，10條為一串，每天從早串到晚一個人最多能串10串，也約只能獲得400元左右工資，辛苦又無奈。（圖／記者蔡佩旻攝）



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