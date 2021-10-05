老人才會掉牙？醫曝真相是「這疾病」：年紀大小都有機會

▲老掉牙真的是指老人才會掉牙嗎？（圖／翻攝自pixabay）

記者許若茵／綜合報導

我們常用老掉牙形容非常老舊的事物，但老了真的會掉牙齒嗎？醫師提醒，「老掉牙」其實是一種迷思，會掉牙、缺牙，是跟牙周病有密切關係！

牙醫師葉昭孝在粉專「醫人也醫心，看牙超暖心 － 暖男牙醫葉昭孝」透露，看診時常有民眾詢問「常聽人家說老掉牙，是自然老化現象嗎？」、「所以只有老了才會掉牙嗎？」、「那這樣年輕時就可以不用特別顧牙嗎？」。

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葉昭孝指出，老掉牙「其實是一個迷思」，多數的掉牙、缺牙都跟牙周病有密切關係。他解釋，牙周病菌會引起免疫反應，破壞齒骨結構，加上牙周病初期症狀比較不明顯，容易被忽略，往往要等到牙齒鬆動、牙齦萎縮，病患才會意識到不對勁。

▲掉牙多與牙周病有關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

「不是只有老了才會掉牙」，葉昭孝強調，不論年紀大小，如果有嚴重牙周病，就有可能釀成牙齒掉落的危機，他更以臨床經驗為例，在近年來，有嚴重牙周病問題，甚至因為牙周病開始缺牙者，「的確有年輕化趨勢」，希望大家都可以多加重視牙周保健和清潔。

葉昭孝提醒，若民眾已經有掉牙、缺牙等狀況，應趕快治療，若是長期缺牙會導致齒槽骨逐漸流失，甚至影響到鄰牙健康，且假如缺牙是牙周病引發，牙周長期發炎問題，還可能會讓口腔毒素、細菌從牙齦進入血液，可能會導致全身免疫系統發炎和感染。他暖心提醒，「假如目前牙齒都很健康，也要持續保持做好清潔、愛護牙齒，盡可能避免掉牙問題唷。」

南投安馨牙醫張祐瑞醫師也曾指出，「牙齒與牙齦，就像房子與地基，如果地基遭到破壞而流失，房子就容易坍塌」，若民眾長期忽視牙周警訊又沒確實清潔，當齒槽骨被侵蝕到一定程度後，牙齒就會開始鬆脫甚至掉落。

「其實大部分牙周病如果及早就醫，都可以有不錯的治療效果」，張醫師呼籲，民眾若有牙齒紅腫、刷牙容易出血等症狀，不應拖延就醫。另外，像是熬夜、抽菸或是患有糖尿病，都會讓抵抗力下降，增加牙周病機率，因此也要留意生活習慣。

牙醫師許明翰則提醒，牙周病警訊有7大徵兆：

1.刷牙時發現牙齦發炎滲血

2.牙肉浮腫、呈現鮮紅色

3.口腔有異味（口臭）

4.開始對冷熱敏感

5.牙齦腫脹、有膿包

6.牙齦萎縮、牙縫變大

7.牙齒鬆動，甚至無力咀嚼

若患者有發現這些症狀，應及早就醫治療。