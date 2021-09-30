過期3年原料製「蝦味先」海削2500萬　裕榮老董判囚定讞

▲蝦味先多年前爆出食品安全危機。（圖／食藥署提供）

記者吳銘峯／台北報導

裕榮食品公司涉用過期原料生產「蝦味先」等食品販售牟利，檢調查出不法所得2500多萬元，公司董事長洪宗喜等3人，被依照《食品衛生法》等罪，提起公訴。一審將洪男等人判刑2年到2年10月不等刑期，二審輕判洪男1年8月，餘2名被告獲判緩刑。洪男上訴第三審，最高法院30日駁回上訴定讞，將發監執行。

根據網路資料，總公司位於高雄市大寮區的裕榮食品公司，招牌產品「蝦味先」是家喻戶曉的國民零食，其他產品如「燒番麥」、「巴比Q」等也頗具知名度。公司創辦人兼董事長洪宗喜，早年在鼓山區碼頭邊以製冰廠起家，之後結合遠洋漁業貿易公司，嘗試製作不同的食品，做出不同品牌的零食餅乾。

但2017年5月18日，衛生福利部食品藥物管理署發布，蝦味先被發現使用過期的無水檸檬酸、柴魚粉等食品原料。高雄市政府獲報後，衛生局通報檢調單位搜索裕榮大寮倉庫，當場查扣共161.5公斤原料，加上庫存的問題產品，總計查扣封存原料與產品共2371公斤。衛生局隨即要求裕榮公司暫時停業，直到當年10月底，裕榮公司才獲准復工。

全案經由檢調單位偵辦後，檢方對裕榮董座洪宗喜、廠長蘇天進，以及財務經理謝建平3人，依照違反《食品衛生法》等罪，提起公訴。

一審高雄地院審理後，將洪宗喜判刑2年、蘇天進判刑2年10月、謝建平判刑2年6月，另外也對裕榮公司罰金3000萬元。案件上訴二審後，高雄高分院改將洪宗喜判刑1年8月；蘇天進判刑2年、緩刑3年，且應向國庫繳納80萬；謝建平判刑1年10月、緩刑3年，也應向國庫繳納60萬；裕榮公司罰金2000萬元，並沒收犯罪所得1974萬餘元。二審法院對洪宗喜等人減刑的原因，是因認定的罪數較少，此外，洪宗喜高齡超過80歲，依法也得減刑。

洪宗喜不服二審判決提出上訴第三審，最高法院審理後，30日駁回上訴定讞，洪宗喜將入獄服刑。

▼裕榮爆發食安風波，食藥署及檢警前往搜索，並查扣大量產品。（資料照／食藥署提供）