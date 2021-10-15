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城中城惡火釀46死41傷　犯保協會啟動即時關懷

▲犯保協會董事長邢泰釗到高雄市立殯儀館了解工作情形，指示讓罹難者安心回家 。（圖／犯保協會提供，以下同）

▲犯保協會董事長邢泰釗(中)到高雄市立殯儀館了解工作情形，指示讓罹難者安心回家 。（圖／犯保協會提供，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

高雄城中城大樓惡火46死及41人輕重傷，犯罪被害人保護協會獲悉後立即啟動「即時關懷，一路相伴」程序，董事長邢泰釗及偕同高雄地檢署莊榮松檢察長今(15)日前往殯儀館瞭解第一線工作人員服務情形，指示務必全力協助家屬，讓罹難者可以安心回家，並一起陪伴家屬走過這段傷痛的人生。

▲犯保協會董事長邢泰釗到高雄市立殯儀館了解工作情形，指示讓罹難者安心回家 。（圖／犯保協會提供，以下同）

▲犯保協會董事長邢泰釗到高雄市立殯儀館了解工作情形，指示讓罹難者安心回家 。（圖／犯保協會提供，以下同）

高雄市城中城大樓的火警，造成46人罹難、41人輕重傷悲劇，財團法人犯罪被害人保護協會在接獲消息後立即成立「即時關懷」小組，協調總會及高雄、橋頭、屏東分會專任人力6名，及保護志工22名於14日下午 3 時前往現場，關懷罹難者家屬，並配合高雄地檢署進行現場服務。

▲犯保協會董事長邢泰釗到高雄市立殯儀館了解工作情形，指示讓罹難者安心回家 。（圖／犯保協會提供，以下同）

▲犯保協會董事長邢泰釗到高雄市立殯儀館了解工作情形，指示讓罹難者安心回家 。（圖／犯保協會提供，以下同）

這次事故，其中多數無法辨識，需進行DNA鑑定，為有效掌握被害人資訊，犯保協會高雄分會與高雄地檢署、高雄市察局犯罪被害保護官及社會局成立單一窗口，確認罹難者身分即可迅速聯繫犯保協會人員，並透過社會局共同協處，即時關懷罹難者家屬，其中安排一組工作人員至寄棺大樓，協助家屬接受檢察官偵訊；另一組安排至景行廳家屬休息處，進行家屬關懷並安撫情 緒。

另就傷者部分，犯保協會安排橋頭及屏東分會同仁及志工前往醫院待命，適時提供關懷。合法扶基金會，提供後續刑民事訴訟及保全程序協助本案後續涉及刑事責任追訴、保全程序及民事求償問題，犯保協會與法律扶助基金會今年也推動單一窗口服務，兩會也於第一時間雙向聯繫，後續將評估每一位罹難者家屬的狀況，由犯保協會或法扶基金會安排律師，確保家屬的法律權益。

對於辦理假扣押保全程序，依犯罪被害人保護法第28 條規定，經濟弱勢的無資力者，可由犯保協會出具保證書代替假扣押擔保金，犯保協會也會協助家屬評估進行假扣押程序。

犯保協會表示，待遺體相驗程序告一段落，家屬陸續將遺體帶回，後續尚有後事辦理、官司訴訟、創傷復原等問題，生活重建是條漫漫長路，該協會也會依家屬住所地，轉銜當地分會一路相伴、持續關懷，並依家屬需求提供適切的服務與陪伴。

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