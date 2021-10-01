台灣區航太工業公會第十屆改選　漢翔董座胡開宏高票連任

▲漢翔航空工業董事長胡開宏高票連任台灣區航太工業同業公會理事長。（圖／漢翔公司提供，下同）

記者李忠憲／台中報導

「台灣區航太工業同業公會」召開第十屆第一次會員代表大會，進行理監事、常務理監事、理事長選舉。漢翔航空工業公司董事長胡開宏獲出席理事全數通過，高票連任，總經理馬萬鈞、副總經理莊秀美則當選常務理事。胡開宏表示，將整合會員資源，拓展國內外商機，帶領會員再創新。

台灣區航太工業同業公會是台灣地區航太工業主要人民團體。任務在於協助會員廠商爭取各界的支持，藉以發展良善的產業環境。同時建立產業與政府之間溝通管道及政治對話的窗口，發展航太工業良善的社會環境。

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公會日前召開第十屆第一次會員代表大會，改選理、監事、常務理(監)事及理事長。表決結果，現任理事長漢翔董事長胡開宏獲出席理事全數通過，高票連任；漢翔總經理馬萬鈞及副總經理莊秀美，則當選常務理事。

理事長胡開宏感謝所有會員代表、理監事的支持與鼓勵，他表示，任內理念與策略獲得會員的認同，才能再次高票當選理事長。肩上責任倍增，壓力也隨之而來，但會盡速整合公會內各會員的資源與優勢，攜手拓展國內外商機，帶領會員再創新局面。

胡開宏說，去年年初因應會員數量日漸成長及國際交流活動增加，為強化資源分享與交流，公會設置五大專業委員會。包含國際合作（促進與主要航太國家的交流合作）、智慧製造（探討中小企業智慧化製程策略）、工業合作（與經濟部工合小組密切協調，掌握產業工合之訊息與機會）、人力資源（與國內航太相關系所之大學建立產學合作機制）與國機國造（依據國機國造未來發展計畫，確認關鍵技術需求）。

各委員會每季都會進行交流與探討，另設置商情小組，定期蒐整全球航太產業發展訊息給會員參考。專業委員會的順利運作讓會員企業在疫情期間能培植深厚根基，後續可望轉化為實際力量開創新技術與有良好成果展現。

胡開宏表示，疫情未有停歇現象，漢翔也受到衝擊，但仍會站穩腳步，帶領大家一同跨越這個障礙。未來，公會除協調同業外，持續尋求與其他產業的合作機會，如造船、複合材料與汽車輪轂等，也會協助會員取得國防部的廠商資格級別認證，建立國防產業供應鏈，共同為國防自主努力。待疫情緩解，將積極參與各項國際活動與展會，引進商機，打開台灣航空產業的知名度，讓台灣的航空工業成為全球供應鏈不可或缺的角色。

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