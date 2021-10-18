溪水暴漲前「3明顯徵兆」必知！救生員曝2招：被水沖走能自救

▲31名參加「大自然體驗」的家長、學童遇上山洪。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市虎豹潭4死2失蹤落水意外，引爆全台關注。擁有多年經驗、曾救過數10人的救生員蕉哥，發文分享溪水暴漲前的3個徵兆；同時，也教大家若不幸「被水沖走」，該如何應對。

蕉哥在PTT直呼，「看到這次意外真的很難過，不過這跟游泳能力沒有太大關係，而是沒有水文觀念。很多人會說下雨就會溪水暴漲，真的嗎？其實不是這樣的喔！」

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他指出，從山上下雨到溪水暴漲，是有時間性的，因為土壤也會吸水，一直到超過土壤吸水成載量以後，才會產生溪水暴漲，「越靠近上游越少支流匯集，越不用擔心溪水暴漲問題；也就是說，玩水找支流會比找主流更安全。」

▲虎豹潭搜救畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

當然，對一般民眾來說，要判斷上下游、集水區、或雨下多久並非易事，所以蕉哥分享3個「溪水暴漲前的徵兆」，讓大家更容易發現，並提高警覺。

【溪水暴漲前的徵兆】

溪水齊頭水漲

在某些溪水流域暴漲前，會出現一波「等速度推進且後方混濁」的水流，高度略高於原本的清澈溪水，而這波混濁的水流蓋過清澈的溪水以後，大概只剩5-10秒的時間，離開準備暴漲的水域。

▲溪水齊頭水漲。（圖／翻攝自臉書／新北消防發爾麵）

水面變得混濁

由於每流河域地形不同，並不是所有流域都會發生所謂的「齊頭水」，有些河道是純粹溪水會夾帶大量落葉、枯枝和泥沙形成滾滾黃流，這也是溪水暴漲的前兆。

水流突然加速

溪水暴漲通常在前端一定有超出原本河道的水量驟降下來，使得水流速度推進加速，通常這種水流都會伴隨著第二種狀況出現，只要有危機意識、仔細觀察應該都不難察覺。

另外，若被溪水沖走該怎麼辦？蕉哥表示，根據多年帶團及救生的經驗，通常被水流沖走時，第一件事就是要想辦法「保護好頭部安全」，因為當你撞上大石頭昏厥後，將無法保持頭在水面上呼吸，而結果就是溺水身亡。

▲目前尚有2人失蹤。（圖／記者黃彥傑翻攝）

【被水沖走的應對方式】

攻擊式：

會游泳的人，逆流而上往45° 角游回到岸上。

防守式：

手抱胸口臉朝上、腳朝向下游抬起來做仰漂。



腳抬高的目的，一方面能避免身體撞到溪床底部，造成人往前翻，另一方面可以蹬開岩石倒木等水中障礙，避免直接撞上。另外，記得避開水中可能會把你卡在溪中的障礙物，以防被吸住無法脫身。

▲17日尋獲2大2小的遺體。（圖／記者黃彥傑翻攝）

最後，他也提到，「最近雨多，土石一定也被雨水沖刷得相當鬆軟，去戶外一定要小心注意，大家應當懂得如何判斷天氣資訊、了解水域安全觀念、學會水中自救技巧，而政府也不要只會一味立禁止告示牌來嚇阻民眾。當人民都做到對自己負責以後，我們才更有餘裕地享受大自然的美好。」

對此，鄉民紛紛大讚，「優文推」、「推！不該只是禁止，而是要教育如何安全享受自然」、「無腦懶人包：鋒面前後別去溪邊玩」、「推自救知識」；不過也有人認為，「最簡單的方法，降雨機率超過30%就別去了」、「鋒面前後不要去溪邊，要乖乖看氣象，尤其是準備戶外活動前幾天就該看了」。

►本文由「像一條魚likeafish-荷蘭游泳教育、水域安全觀念、水中自救技巧」授權引用。