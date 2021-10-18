她3疑點控「陽管處課長涉大方體驗自然」　公司解散仍有合作

記者黃翊婷／綜合報導

新北市虎豹潭4死2失蹤落水意外，引發全台關注。「大方自然體驗營」主辦方事後迅速關閉臉書，台北市議員游淑慧18日在臉書PO文提出3個問題，質疑該公司早在2004年就解散了，但在國外登記的公司代表，卻是陽明山國家公園管理處解說教育課蕭姓課長，雙方關係似乎有點「錯綜複雜」。

▲涂女神隱24小時後在律師陪同下到案說明。（圖／記者黃彥傑翻攝）

虎豹潭16日溪水暴漲，導致參與「大自然體驗營」的31人碰上山洪，其中2名大人、4名孩童被沖走，17日陸續找到2大2小的遺體，目前還有2名女學生失蹤。但主辦方天大地方自然公司事後卻將臉書粉專「大方體驗自然」中，學童在溪水內遊玩、未穿著防具、救生衣的照片刪除，又於2小時後關閉粉專，讓不少網友氣到直呼，「好扯！」

台北市議員游淑慧18日在臉書PO文，並提出3個問題：

一、其實該公司2004年就解散了，2017年協辦陽管處的大方自然體驗中心就是幽靈單位。

二、到底誰才是共享自然基金會的台灣代表？陽管處？蕭姓課長？涂女？

三、涂女和陽管處的合作關係到底如何？

▲游淑慧質疑陽管處課長與大方體驗自然有關聯。（圖／翻攝自Facebook／台北市議員游淑慧，下同）

游淑慧提到，天大地方自然文化有限公司股東、創辦人涂姓女子，聲稱創立的公司獲得「Joseph Cornell共享自然基金會」授權，還成為台灣代表，可是在共享自然基金會的網頁上，台灣區聯繫方式登記的地址卻是陽明山國家公園管理處，聯繫人則是解說教育課的蕭姓課長。

游淑慧認為，陽管處、蕭姓課長、涂女、共享自然基金會的關係有點錯綜複雜，因為蕭姓課長在其他活動自我介紹，也表明是「國際共享自然台灣代表」，顯然他們的合作很早就開始了，還曾共列2009年暑假體驗自然教學研習活動帶領人，而在陽管處2017年的主辦活動中，則曾將大方自然體驗中心列名相同協辦單位。

游淑慧強調，如果雙方真的合作過，陽管處對於涂女應該有所了解，台北市府如果要調查涂女過去所發起的相關活動是否合法、專業，陽管處也應該配合調查並提供資料；至於陽管處對於涂女的活動或團體是否有相關補助，也應該是後續需要釐清的重點之一。