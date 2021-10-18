虎豹潭4死帶隊女老師等交保崩潰哭倒親友身上　還有2小失蹤

記者黃翊婷／綜合報導

新北市雙溪區虎豹潭落水意外，失蹤6人目前已尋獲4人遺體，另外還有2名女學生（8歲、15歲）失蹤。負責帶隊的蘇姓女老師17日晚間被依過失致死罪嫌移送基隆地檢署，訊後以20萬元交保，等待交保期間她一度情緒崩潰，哭倒在陪同親友身上。

▲帶隊的蘇姓女老師事後被帶回訊問。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

「大方自然體驗營」16日帶著31名學童和學童家長前往虎豹潭，沒想到體驗活動卻遇上山洪，導致6人被大水沖走。搜救人員17日陸續尋獲2大2小的遺體，目前還有2名女學生失蹤。

瑞芳分局17日通知天大地方自然文化有限公司董事張姓男子、股東涂姓女子以及負責帶隊、同樣是股東的蘇女應訊。警方製作完筆錄後，請示基隆地檢署檢察官，將張男和涂女兩人請回，蘇女則在當晚移送基隆地檢署複訊。

蘇女訊後被依過失致死罪嫌諭令20萬元交保，同時限制住居，在等待交保期間，她一度情緒崩潰，哭倒在陪同親友懷中，離開時面對媒體提問，全程遮臉，不發一語快步上車離去。至於蘇女是否涉及刑事責任，基隆地方檢察署主任檢察官陳映蓁指出，已由專案小組調查，若涉刑事責任，將查扣不法所得，目前正積極釐清當中。

▼▲蘇女訊後以20萬元交保。

搜救進度方面，新北市長侯友宜18日一早親自坐鎮指揮搜救，他表示，今日雨勢減小，初步視察看到水勢有所減緩，因此今日是最好的搜救時機，由於水位降低，希望警消能往上注意，有無失蹤者掛在樹上，並加強搜查上游，另外，今日也會連同北市支援人力持續搜救，總計共有309名搜救人員投入搜索。

▼侯友宜指示加強搜索上游，搜救人力也增加到309人。（圖／記者游宗樺攝）