園遊會賣飲料炸物Low掉！鄉民揭「最潮0成本攤位」：比賣東西更賺

▲校慶最讓人期待的就是園遊會。（示意圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者黃可昀／綜合報導

大家對於高中校園回憶一定少不了園遊會，是難得的擺攤賣東西體驗，學生賣的不外乎是飲料、乾冰汽水、炸物等小吃，有網友就好奇，近幾年的園遊會有哪些新奇的商品，究竟賣什麼會最吸睛？

原PO在PTT表示，校慶園遊會是很多人的童年回憶，最難忘的就是和同學一起擺攤叫賣的環節，每個班級都會千方百計想要賣什麼，有些攤販還會設計小遊戲，吸引大家圍觀、炒熱氣氛，原PO問卦近幾年園遊會最流行賣什麼，哪種攤位才是人氣最高的霸主呢？

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▲北一女之前園遊會擺攤「陪聊天10分鐘45元」。（圖／王蘭芬提供）



網友指出最常見的安全牌就是賣飲料或炸物，基本上不太會出錯，「當然是炸物阿，簡單的炸薯條雞塊，稍微難的炸豆乳雞，記得搭配紅茶來賣」、「賣喝的最賺」、「夏天賣紅茶決明子茶冬瓜茶、冬天賣關東煮」、「乾冰汽水+炸雞塊薯條，風靡全場。」

此外，遊戲類的攤位也很受到歡迎，近兩年討論度最高的就是「聊天攤位」，「正妹聊天十分鐘收200，比賣東西還好賺」、「聊天就賺翻了 不用接觸」、「鬼屋吧每一屆都有」、「乾冰可樂隨便賣隨便賺～但正妹諮詢更賺」、「以前看過最賺的是砸水球，氣球一大包超便宜的，然後學校的水費是全校出的，不曉得這種攤後來有沒有學校禁」、「北一女校慶有女高中生陪聊，45元10分鐘。」